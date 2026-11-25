Ο Σαντίνο Αντίνο με μήνυμά του στα social ευχαρίστησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού που είναι δίπλα του και τόνισε πως θα ξανασυναντηθούν σύντομα.

Μεγάλος άτυχος, ένας ακόμα για τον Παναθηναϊκό την φετινή χρονιά, ήταν ο Σαντίνο Αντίνο, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να παθαίνει ολική ρήξη χιαστού στο ματς με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ. Ένας τραυματισμός που σόκαρε τους «πράσινους», αλλά βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να επικρατήσουν με 2-0 των Κρητικών.

Ο Αντίνο αναφέρθηκε στον σοβαρό του τραυματισμό και με μήνυμά του τόνισε τα εξής: «Σήμερα καλούμαι να περάσω μια δύσκολη στιγμή, αλλά ξεκινάω ένα νέο κεφάλαιο με στόχο να επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μου έστειλαν μηνύματα, καθώς και όλους όσοι στέκονται δίπλα μου. Επίσης, όλο τον κόσμο της ομάδας για τη στήριξη, την αγάπη και τη διάθεση να με βοηθήσουν από την πρώτη κιόλας μέρα.

Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθώ στην αποκατάστασή μου, με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια αφοσίωση και την ίδια αποφασιστικότητα όπως πάντα.

Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου! Θα ξανασυναντηθούμε σύντομα».