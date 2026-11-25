Ο Τζέικομπ Νίστρουπ φώτισε το... μυστικό της εξαιρετικής πορείας του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής, αναφερόμενος στη δουλειά του κλαμπ στις μεταγραφές. Να κόψει τον ρυθμό της Νόρτζελαντ θέλει ο Δανός κόουτς. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Πολλά και ενδιαφέροντα είχε να πει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νόρτζελαντ. Ο Δανός κόουτς εκτός από την κατάσταση του Ντε Φράι και του Κυριακόπουλου, αποκάλυψε πως θα κάνει ντεμπούτο ο Κρίστιανσεν στο δεύτερο μέρος του ματς ενώ αποθέωσε τον σύλλογο για την στρατηγική του στις μεταγραφές.

Παράλληλα τόνισε πως το Τριφύλλι πρέπει να ελέγξει τον ρυθμό του αντιπάλου και να ελέγξει το παιχνίδι.

Αναλυτικά:

Για την επιστροφή του στην Δανία και τις σκέψεις του:

''Είναι όμορφο να είμαι πίσω. Να βρίσκομαι στην περιοχή που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Αύριο δεν υπάρχουν συναισθήματα. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος ή ο καλός Δανός προπονητής, θέλω ένα μεγάλο αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό.

Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε ένα σύνολο που είναι εξαιρετικό με την μπάλα στα πόδια. Θέλουμε να κάνουμε καλά πράγματα με την μπάλα και να ελέγξουμε τον ρυθμό. Αν ο ρυθμός ξεφύγει, μπορεί να γίνει πιο γρήγορος από το κανονικό. Θέλουμε να χαλάσουμε τον ρυθμό της Νόρτζελαντ, γιατί αν ξεφύγει ο ρυθμός μπορεί να έχουμε πρόβλημα''.

Για τον Ντε Φράι και τον Κυριακόπουλο:

''Είναι δύσκολο να πω για τον Σαντίνο Αντίνο. Ένα νέο παιδί να μείνει τόσο καιρό έξω από το πουθενά. Ίσως ο καλύτερός μας παίκτης θα μείνει έξω 8-9 μήνες. Ο Κυριακόπουλος θα μείνει μία- δύο εβδομάδες έξω. Όλη η αριστερή πλευρά είναι εκτός. Είναι μέσα σε 15-16 γκολ μαζί. Ο Ντε Φράι θα μπορούσε να παίξει αύριο αλλά δεν θέλαμε να ρισκάρουμε μετά το σκληρό τάκλιν στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Θα παίξει την Κυριακή ο Ντε Φράι''.

Για τον Κρίστιανσεν και την ετοιμότητά του:

''Υπάρχει η ιδιαιτερότητα που θα θέλαμε να του δώσουμε λεπτά. Προφανώς θα παίξουμε με Καλάμπρια και Τσάπρα, έχουν την ποιότητα. Με τον Κυριακόπουλο εκτός, δεν έχουμε και τον Σαλάχ Εντίν. Ο Κρίστιανσεν θα πάρει λεπτά αύριο, θα είναι καλά να τον δούμε 10, 15, 20 λεπτά. Έχει παίξει πολλές φορές σε πλαστικό και ξέρει τις ιδιαιτερότητες''.

Για την πρόοδο του Παναθηναϊκού:

''Ο κύριος λόγος είναι πως πριν υπογράψω μίλησα αρκετά με τους ανθρώπους του συλλόγου. Οι παίκτες που ήταν υποψήφιοι για μεταγραφή ήρθαν, πρέπει να πω ότι η δουλειά που έγινε ήταν εξαιρετική. Το σκάουτινγκ ήταν εξαιρετικό. Κάθε παίκτης, πλην του Βίκτορ που ήταν τραυματίας, έχουν μεγάλη ή τεράστια επίδραση στην ομάδα. Ένας από τους λόγους είναι αυτός, έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Κάναμε κινήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πήραμε σημαντικούς παίκτες. Περάσαμε στην Ευρώπη, χωρίς να είμαστε καλοί. Ήμασταν ασταθείς. Τώρα έχουμε πολλές καλές εμφανίσεις γιατί είχαμε πολλούς καλούς παίκτες από νωρίς, πράγμα που κάνει την ζωή μου πιο εύκολη''.

Για το αγωνιστικό του σχέδιο:

''Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο που παίζουμε. Στο παρελθόν κόντρα σε αυτούς έκανα κάποια αλλαγή, παίξαμε σε χαμηλό μπλοκ. Θα υπάρξουν κάποιες καταστάσεις αύριο. Θέλουμε να είμαστε καλοί με την μπάλα, να έχουμε τον έλεγχο. Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας. Είμαστε σε μια φάση που σίγουρα είμαστε στους πρώτους 24. Είχαμε την πιο δύσκολη κλήρωση. Έχουμε 9 πόντους στους 9 που διεκδικήσαμε. Θα κάνουμε το καλύτερο για την νίκη με τον δικό μας τρόπο''.

Για την παρουσία του στην Ελλάδα:

''Ξοδεύω ώρες για να καταλάβω το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι καλό που πήγα σε νέα χώρα με άλλη κουλτούρα. Υπάρχει ένταση και πάθος. Το ποδόσφαιρο είναι τα πάντα για την Αθήνα. Έχεις μεγάλη ευθύνη στους ώμους. Αγαπώ κάθε ώρα που είμαι εκεί στον Παναθηναϊκό. Τα πάντα. Κάθε προπόνηση, κάθε συνέντευξη Τύπου, κάθε παιχνίδι''.

Για το 5-0 της Νόρτζελαντ επί της Κοπεγχάγης:

''Παρακολουθώ και ξέρω τι συμβαίνει στην χώρα μου. Και το ποδοσφαιρικό κομμάτι για αυτό το αποτέλεσμα και την συζήτηση που έγινε για την διαιτησία αλλά πρέπει να προχωράμε μπροστά. Τέσσερις ομάδες από την Δανία είναι στην Ευρώπη. Είναι καλό. Είναι ποιοτική ομάδα η Μίντιλαντ. Περιμένω να είναι στους 24 η Κοπεγχάγη, να δούμε και την Νόρτζελαντ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλες τις ομάδες. Να δώσω τα εύσημα που παίζουν τόσες πολλές στην Ευρώπη. Κάποτε έλεγε κάποιος πως κάτι πρέπει να άλλαξε και άλλαξε''.

Κάνγκουα: ''Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είμαστε εδώ για να πάρουμε την νίκη''

Tους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Κινγκς Κάνγκουα. Αναλυτικά τα όσα είπε ο διεθνής μέσος:

''Έχουμε αρκετούς τραυματίες. Λυπόμαστε για αυτό. Από κει και πέρα, είμαστε εδώ για να νικήσουμε. Έχουμε πολλούς ποιοτικούς και καλούς παίκτες για να το κάνουμε αυτό. Η Νόρτζελαντ είναι καλή, νεανική ομάδα αλλά εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τις νίκες.

Ξέρουμε για τον πλαστικό αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Να μάθουμε το γήπεδο στην προπόνηση. Δεν αποτελεί δικαιολογία. Πρέπει να πάρουμε την νίκη. Ξέρουμε τα πάντα για τον αγωνιστικό χώρο, θα τον νιώσουμε στην προπόνηση, θα προσπαθήσουμε να τον καταλάβουμε. Μας έχει μιλήσει και ο προπονητής για αυτό.

Ο Νίστρουπ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, είμαστε χαρούμενοι μαζί του και θέλουμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα''.