Ανακοινώθηκε από την Μποαβίστα ο Ραμί (vid)

Ο 34χρονος Γάλλος στόπερ, ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα, καθώς από την Παρασκευή (04/09) ανήκει κι επίσημα στο δυναμικό της Μποαβίστα. Ο Ραμί, αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, εν συνεχεία υπέγραψε το νέο διετές του συμβόλαιο και σύντομα θα τεθεί στις υπηρεσίες του προπονητή του, Βάσκο Σεάμπρα.

Πέρυσι το καλοκαίρι ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός, μετακόμισε από την Μαρσέιγ στην Φενέρμπαχτσε. Από εκεί τον Φεβρουάριο πήρε μεταγραφή για την Ρωσία και την Σόσι.

Μετά τις Λιλ, Βαλένθια, Σεβίλλη, Μαρσέιγ, Μίλαν, Φενέρμπαχτσε και Σόσι, η Μποαβίστα γίνεται ο όγδοος σταθμός στην καριέρα του Αντίλ Ραμί.

OFFICIAL: Quite extraordinary. World Cup 2018 champion Adil Rami has signed for Boavista. The Frenchman signs a two-year deal. Boavista mean business in their battle for European football. pic.twitter.com/zG9Aks2HFx

