Ο προπονητής της Παρτιζάν, Μιλόσεβιτς, πέταξε μπουκάλι στον διαιτητή (vid)

Ο Σάβο Μιλόσεβιτς βρίσκεται στον πάγκο της Παρτιζάν και στην ήττα (3-2) από τη Βοϊβοντίνα βίωσε τη χειρότερη στιγμή της προπονητικής καριέρας του. Ο πρώην εξαιρετικός και με σπουδαία διεθνή θητεία επιθετικός, σε ανύποπτη φάση δεν άντεξε την απόφαση του διαιτητή και του πέταξε μπουκάλι έξαλλος. Το μπουκάλι δεν έφτασε στον στόχο του, αλλά ο Μιλόσεβιτς αποβλήθηκε και καθώς αποχωρούσε, κλώτσησε και ένα μικρόφωνο, ολοκληρώνοντας με grande έξοδο μία μοναδική στιγμή του.

Savo Milosevic completely loses it after a foul is not called and throws his water bottle at the referee and kicks a mic on his way out.

Partizan went on to lose 3-2 to Vojvodina in stoppage time.

Possibly his final match as Partizan manager. pic.twitter.com/FxBbBtQLFA

— Serbian Football (@SerbianFooty) August 30, 2020