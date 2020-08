Η είδηση της απόσυρσης του Ίκερ Κασίγιας από την ενεργό δράση σφράγισε και το τέλος εποχής σε μια μυθική καριέρα. Μέρος της οποίας υπήρξε ως «guest star» και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν.

Οι δυο τους ανταγωνίστηκαν μεταξύ τους για χρόνια στην άτυπη κούρσα του κορυφαίου κίπερ στον πλανήτη, τέθηκαν αντιμέτωποι σε συλλογικό (Γιουβέντους-Ρεάλ) και διεθνές επίπεδο (Φούριας Ρόχας vs Ατζούρι) και μετά το «αντίο» του Ισπανού θρύλου, ο «Τζίτζι» έστειλε το δικό του μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τον «άσπονδο εχθρό» του εντός των τεσσάρων γραμμών.

«Λένε πως ο ανταγωνισμός μας κάνει καλύτερους από άλλους, αλλά δεν μας φέρνει πλήρως αντιμέτωπους με τους εαυτούς μας. Ίσως το μάταιο κυνήγι της τελειότητας να είναι αυτό που μας έκανε αυτούς που είμαστε. Σε ευχαριστώ Ίκερ, χωρίς εσένα, τα πάντα θα είχαν λιγότερο νόημα», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 4, 2020