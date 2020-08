Ο Κασίγιας ανακοίνωσε κι επίσημα την αποχώρησή του από την ενεργό δράση (pic & vids)

Μετά την κατάκτηση άπειρων τροπαίων και βραβείων, έφτασε στιγμή για τον «Αγιο» να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Ίκερ Κασίγιας, για ιατρικούς λόγους, δεν έπαιξε ούτε ένα ματς φέτος με την Πόρτο, ωστόσο ήταν μέλος της έτσι σήκωσε το τελευταίο Κύπελλο στην καριέρα του.

«Το πιο σημαντικό είναι ο δρόμος που διασχίζεις και οι άνθρωποι που σε συντροφεύουν, όχι ο προορισμός, διότι αυτό είναι η δουλειά και η προσπάθεια. Μπορώ να πω, χωρίς αμφιβολία, ότι η πορεία και ο προορισμός ήταν όπως τα είχα ονειρευτεί» αναφέρει χαρακτηριστικά ο 39χρονος Ισπανός.

Παρακάτω η λίστα με όλα όσα κατέκτησε ο Ικερ Κασίγιας, κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα:

Ρεάλ Μαδρίτης C

Tercera División: 1998–99 (Group VII)

Ρεάλ Μαδρίτης

La Liga: 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12

Copa del Rey: 2010–11, 2013–14

Supercopa de España: 2001, 2003, 2008, 2012

UEFA Champions League: 1999–2000, 2001–02, 2013–14

UEFA Super Cup: 2002, 2014

FIFA Club World Cup: 2014

Intercontinental Cup: 1998, 2002

Πόρτο

Primeira Liga: 2017–18

Supertaça Cândido de Oliveira: 2018

Ισπανία

FIFA World Cup: 2010

UEFA European Championship: 2008, 2012

Ισπανία Νέων

FIFA World Youth Championship: 1999[157][158]

UEFA European U-16 Championship: 1997[157][158]

UEFA-CAF Meridian Cup: 1999[157][158]

OFFICIAL: Legendary goalkeeper Iker Casillas has announced his retirement from professional football pic.twitter.com/ahnEqaOAcl

— B/R Football (@brfootball) August 4, 2020