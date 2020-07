Με μειωμένο αριθμό μεν, με φυσική παρουσία κόσμου δε, θέλουν στη Σκωτία να κυλήσει η νέα αγωνιστική περίοδος και φαίνεται ότι λαμβάνουν ήδη τα μέτρα τους για να δείξουν ότι ο κορονοϊός δεν θα αφήσει για πολύ ακόμα τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές στη μοναξιά τους μέσα στο γήπεδο.

Η Πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στάρτζεον, ανέφερε από το Κοινοβούλιο πως υπάρχει πλέον σοβαρό ενδεχόμενο από τις 14 Σεπτεμβρίου να υπάρχουν οπαδοί στις εξέδρες των γηπέδων, τηρώντας αποστάσεις μεταξύ τους και φυσικά δίχως να διατίθεται ολόκληρη η χωρητικότητα των κερκίδων για την παρουσία των φίλων των ομάδων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Σέλτικ, Πίτερ Λόουελ, έκανε λόγο για ανάγκη να διεξαχθούν παιχνίδια με πιλοτικό χαρακτήρα για την είσοδο οπαδών στα γήπεδα, ενώ, καλοδεχούμενα θα είναι και τα πρόσφατα αποτελέσματα τεστ κορονοϊού εφόσον μπορέσουν να τα παρουσιάζουν όσοι θελήσουν να παρακολουθούν τον αγαπημένο τους σύλλογο...

.@NicolaSturgeon says a limited number of sports fans may be allowed back into stadiums in Scotland from September 14 - a big announcement for football and rugby fans.

Gyms and swimming pools may also open on that date, but it could happen in August. https://t.co/gNTBkGHWZt pic.twitter.com/26nklzBT2G

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) July 30, 2020