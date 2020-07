Μπάρκας: «Όνειρο που βρίσκομαι στη Σέλτικ, ήρθα για να κερδίζω»

Ο 26χρονος Έλληνας τερματοφύλακας ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από την ΑΕΚ στη Σέλτικ, με τους «Κέλτες» να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, όπως σας είχε αποκαλύψει το gazzetta.gr.

Μετά την ανακοίνωσή της μεταγραφής του ο Βασίλης Μπάρκας έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σέλτικ στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, είναι ένα όνειρο να έρχομαι σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης και δεν βλέπω την ώρα να παίξω για τη Σέλτικ. Ήρθα για να κερδίζω μετάλλια και τρόπαια. Θέλω να κατακτήσω τον δέκατο συνεχόμενο τίτλο και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να προκριθεί στο Champions League. Ο προπονητής μου μίλησε για τον σύλλογο, την πίεση που υπάρχει εδώ και τι θέλει ώστε να κατακτήσουμε ξανά τον τίτλο. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ και νομίζω πως εγώ και αυτός έχουμε μια πολύ καλή σχέση ως τώρα», ανέφερε αρχικά.

Όσο για την προηγούμενη επίσκεψή του στο Σέλτικ Παρκ, όταν με την ΑΕΚ αντιμετώπισε τους «Κέλτες» στον προκριματικά του Champions League πριν από δύο χρόνια ανέφερε: «Όταν έπαιξα εδώ, θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα του γηπέδου, ήταν εκπληκτικό. Δεν μπορούμε να παίξουμε με οπαδούς αυτή τη στιγμή, αλλά το περιμένω».

Τέλος για την πίεση που υπάρχει στη Σέλτικ για τίτλους, υπογράμμισε: «Αισθάνομαι καλά υπό πίεση. Αν το ματς είναι σαν φιλικό είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσουν τα φιλικά, μου αρέσει να παίζω υπό πίεση, μου αρέσουν τα ντέρμπι, μου αρέσουν τα ματς του Champions League και αυτό είναι που περιμένω».

"It’s a dream to come to one of the biggest teams in Europe, and I can’t wait to play for Celtic.

Winning medals and trophies is why I came here. I want to win 10 in-a-row, and I want to help us get into the Champions League#WelcomeBarkas

— Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2020