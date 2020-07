ΕΠΙΣΗΜΟ: Ανακοινώθηκε από την Σέλτικ ο Μπάρκας (vid)

Όπως είχε αποκαλύψει το gazzetta.gr, ΑΕΚ και Σέλτικ τα βρήκαν σε όλα μεταξύ τους για την μεταγραφή του Βασίλη Μπάρκα στη Σκωτία.

Την Τετάρτη (29/07), ο 26χρονος Ελληνας πορτιέρε, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενώ επισκέφτηκε το προπονητικό κέντρο του συλλόγου και γνωρίστηκε με τον νέο του προπονητή, Νιλ Λένον και το τεχνικό του επιτελείο.

Ο Βασίλης Μπάρκας, το πρωί της Πέμπτης (30/07) επισκέφθηκε το Σέλτικ Παρκ και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, όπως είχατε ενημερωθεί από το gazzetta.gr, με τη νέα του ομάδα.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ από την πλευρά της, ευχήθηκε τα καλύτερα στον διεθνή τερματοφύλακα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ενωσης:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπάρκα στην σκωτσέζικη Σέλτικ.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο το καλοκαίρι του 2016 και στα τέσσερα χρόνια που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας μέτρησε 111 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ήταν στέλεχος της ομάδας, που κατέκτησε το πρωτάθλημα και έφτασε έως τους «32» του UEFA Europa League τη σεζόν 2017-18, ενώ την επόμενη αγωνιστική περίοδο συμμετείχε μαζί της στους ομίλους του UEFA Champions League.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την οικογένεια της ΑΕΚ στον Βασίλη Μπάρκα μαζί με τις πιο θερμές ευχές όλων μας για επιτυχημένη καριέρα και ακόμα καλύτερη συνέχεια σε έναν πολύ μεγάλο σύλλογο, όπως είναι η πρωταθλήτρια ομάδα της Σκωτίας με 132 χρόνια ιστορίας».

Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Σέλτικ στα social media για την απόκτηση του Βασίλη Μπάρκα!

Welcome to the #9INAROW Champions, Vasilis Barkas

The 26-year-old @EthnikiOmada international goalkeeper joins on a four-year contract! pic.twitter.com/HkL8mmYlzz

— Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2020