Κορονοϊός – Βέλγιο: Κανονικά ο τελικός του Κυπέλλου!

Όπως θα έλεγε και ο Οβελίξ, «είναι τρελοί αυτοί οι Βέλγοι»! Παρ' ότι το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα διεκόπη οριστικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊου και ο τίτλος απονεμήθηκε στην Κλαμπ Μπριζ, η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ο τελικός του Κυπέλλου θα διεξαχθεί κανονικά!

Την 1η Αυγούστου, λοιπόν, στις 21.30 ώρα Ελλάδας και, βεβαίως, σε ένα άδειο από φιλάθλους «Κινγκ Μποντουέν» στις Βρυξέλλες, η Κλαμπ Μπριζ θα κυνηγήσει το νταμπλ, με αντίπαλο την Ανβέρπ.

Ο δήμος των Βρυξελλών άναψε το «πράσινο φως» για την διεξαγωγή του τελικού και πλέον οι δύο ομάδες καλούνται να προετοιμαστούν, μετά από πολύ μεγάλη διακοπή, ώστε να εμφανιστούν έτοιμες στο μεγάλο ραντεβού.

Η Κλαμπ Μπριζ έχει κατακτήσει έντεκα Κύπελλα (επίδοση ρεκόρ) και θα κυνηγήσει το τρίτο της νταμπλ (και πρώτο από το 1996), ενώ η Αντβέρπ του Κέβιν Μιραλάς θα διεκδικήσει το τρίτο της Κύπελλο και πρώτο από το 1992.

@ClubBrugge and @official_rafc will play the #CrokyCup final on August 1 pic.twitter.com/pfAQNpLORl

— Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) May 28, 2020