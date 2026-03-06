Τεράστια διάκριση για τον Τζόλη: Είναι στη λίστα με τους νεότερους παίκτες με +20 γκολ στον κόσμο

Σπουδαία διάκριση για τον Χρήστο Τζόλη καθώς στα 24 του χρόνια βρίσκεται στη λίστα με τους παίκτες που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ και ασίστ μέχρι στιγμής στον κόσμο.

Κάθε κοντέρ έχει σπάσει ο Χρήστος Τζόλης που έχει εξελιχθεί σε αναντικατάστατο στέλεχος της Κλαμπ Μπριζ και όχι άδικα αφού μέχρι στιγμής έχει τον πρώτο λόγο στη μεσοεπιθετική λειτουργία του συλλόγου.

Μέχρι στιγμής, σε 39 παιχνίδια μέσα στη σεζόν, έχει πετύχει 13 γκολ ενώ έχει μοιράσει άλλες 16 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας τον αριθμό 26 και άμεση συμμετοχή σε τέρματα της ομάδας. Αυτό το στατιστικό τον πρόσθεσε σε μία ιδιαίτερη λίστα του CIES Football δίπλα σε τεράστια ονόματα.

Πρόκειται για τους νεότερους παίκτες στον κόσμο που έχουν άμεση συμμετοχή σε πάνω από 20 γκολ μέχρι στιγμής στη σεζόν. Ο Έλληνας εξτρέμ είναι στην 6η θέση της σχετικής λίστας καθώς είναι 24 ετών και είναι πίσω από τον κατά δύο μήνες μικρότερο, Ρομάνο Ποστέμα της ολλανδικής Εμέν.

Στην 4η θέση είναι ο Χοακίν Πανιτσέλι του Στρασβούργου που είναι 23 ετών και την 3άδα συμπληρώνουν οι Γερεμάι Ερνάντεζ της Λα Κορούνια (23 ετών), ο Φρανκουλίνο Ντζου της Μίντιλαντ (21 ετών) και ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα που είναι 18 ετών. Μάλιστα ο Τζόλης βρίσκεται πάνω από παίκτες όπως ο Ολίσε της Μπάγερν (24 ετών) και ο Γκρίνγουντ (24 ετών).