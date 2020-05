Ο Άγγλος σούπερ σταρ, τον Οκτώβρη του 2001, στην τελευταία φάση της αναμέτρησης με την Εθνική μας ομάδα στο «Ολντ Τράφορντ», ανέλαβε την εκτέλεση ενός φάουλ αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Αντώνη Νικοπολίδη όμως κατάφερε να πετύχει ένα γκολ που έμεινε στην ιστορία και οδήγησε την εθνική ομάδα της Αγγλίας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Κορέας και Ιαπωνίας.

Μια μέρα πριν από εκείνο το παιχνίδι με τη «γαλανόλευκη», ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε διαθέσει χρόνο για να προπονηθεί στα φάουλ, τοποθέτησε τη μπάλα σε σημεία μακριά από την περιοχή και προσπάθησε να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα κατάφερνε να σκοράρει αν προέκυπτε η περίπτωση την ώρα του ματς...

Για τους Άγγλους και για τον ίδιο, όλα έγιναν ιδανικά...

Many top players post images of cars, fashion etc. Youngsters try to copy. But why not try to copy what got players to the top? #practice pic.twitter.com/Hkom7tlXg3

