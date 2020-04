ΜένουμεΣπίτι: Το νέο σόου της οικογένειας Μπόατενγκ! (vid)

Καιρό είχε να μας απασχολήσει η (απολαυστική) οικογένεια Μπόατενγκ και οι δραστηριότητες της στο σπίτι. Ο Γκανέζος επιθετικός της Μπεσίκτας, Κέβιν Πρινς, έριξε έναν από τους γνωστούς του χορούς, αλλά τον ακολούθησαν ο γιος του Μάντοξ Πρινς, αλλά και η Μελίσα Σάτα, ντυμένη μάλιστα ως... Μπρίτνι Σπίαρς!

Πριν από λίγες ημέρες, πάντως, ο Κέβιν Πρινς είχε θέσει σε κίνδυνο την... σωματική του ακεραιότητα, με την απίθανη πλάκα που σκάρωσε στην πεθερά του.

SATTENG BACK AT IT @sattamelissa #maddoxprince @justinbieber @britneyspears and @Pharrell had some fun !!! @Drake can be proud as well pic.twitter.com/grzRg8LoKy

— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) April 14, 2020