ΜένουμεΣπίτι: Η απίθανη πλάκα του Μπόατενγκ στην πεθερά του (vid)

Η οικογένεια του Κέβιν – Πρινς Μπόατενγκ συνεχίζει ακάθεκτη να απολαμβάνει κάθε στιγμή του #ΜένουμεΣπίτι. Αφού έπαιξε... Champions League, μετέτρεψε σε ντισκοτέκ το σπίτι και έκανε μπάρμπεκιου... στην τηλεόραση, ο Γκανέζος επιθετικός της Μπεσίκτας σκάρωσε μια απίθανη πλάκα στην πεθερά του, με δράστη τον γιο του Μάντοξ Πρινς.

Κέβιν – Πρινς, ευτυχώς που έχει χιούμορ η μητέρα της Μελίσα Σάτα, γιατί δεν σε έβλεπα καθόλου καλά!

Maddox wanted to wish his grandma a great Sunday #washyourface pic.twitter.com/DMaCZqYqFu

— Kevin-Prince Boateng (KPBofficial) April 5, 2020