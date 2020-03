Η νέα φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας θα σε αφήσει... άφωνο (pics)

Μπορεί το Euro να προγραμματίστηκε για την επόμενη χρονιά, εξαιτίας του κορονοϊού, ωστόσο οι ιθύνοντες της χώρας φρόντισαν να ντύσουν την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τους, με την καλύτερη φανέλα που έχει κυκλοφορήσει έως τώρα.

Οπως μπορείτε να δείτε κι από τις παρακάτω φωτογραφίες η Nike είναι η σχεδιάστρια αυτής της εκθαμβωτικής στολής.

Στη φανέλα απεικονίζεται ένα... παγόβουνο καθώς το λευκό και το μπλε είναι τα χρώματα τα οποία ξεχωρίζουν.

Οπως και να 'χει μπορεί το μέλλον του ποδοσφαίρου να παραμένει αβέβαιο σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά η Εθνική Νορβηγίας σίγουρα κατάφερε να στρέψει τα βλέμματα πάνω της γι' αυτή την εμφάνιση.

The Norway 2020 away kit has leaked @UniWatch @PhilHecken pic.twitter.com/D6RBGmn5UK

— Football Kit Watch (@Kit_Watch) March 27, 2020