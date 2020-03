Τα γενέθλια του maestro Ρούι Κόστα (vids)

Επαιξε για λογαριασμό τριών ομάδων. Ο Πορτογάλος φόρεσε τη φανέλα της Μπενφίκα της Μίλαν αλλά και της Φιορεντίνα εκεί όπου παρέμεινε για επτά χρόνια.

Ο Ρουί Κόστα ήταν ένας από τους καλύτερους μέσους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου της τελευταίας δεκαετίας. Ενας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεχώρισε για την έμπνευση του στο δημιουργικό αλλά και στο θεαματικό κομμάτι.

Κάθε άγγιγμα της μπάλας και κάθε του κίνηση ήταν κίνδυνος για τους αντιπάλους του.

Ξεχώρισε για την ταπεινοφροσύνη και την πίστη που έδειξε και στις τρεις ομάδες που αγωνίστηκε. Πάντα ήταν το αγαπητό παιδί της κερκίδας και όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα για τον 48χρονο πλέον Πορτογάλο.

Happy 48th birthday to O Maestro, Rui Costa! His career spanned 19 years, playing 640 games for 4 clubs and his country 1 x UEFA Champions League

1 x UEFA Supercup

1 x Serie A

1 x Primeira Liga

3 x Coppa Italia

3 x Supercoppa Italiana

1 x Taça de Portugal

Rui Costa Happy birthday to the @selecaoportugal legend

A former Rossonero maestro turns 48 today

Let's all wish Manuel Rui Costa a splendid birthday La classe non invecchia, mai. Tanti auguri Manuel Rui Costa!