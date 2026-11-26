Αμορίμ για τον Χάτσινσον: «Έχει προοπτική, μπορεί πολλά περισσότερα»
Μετά το 2-4 ο Ρούμπεν Αμορίμ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την επικράτηση της Μίλαν με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος τεχνικός στο σχόλιό του για τον Ομάρι Χάτσινσον ανέφερε ανάμεσα στα άλλα: «Κάποιες φορές βλέπεις το ταλέντο. Είχε δύσκολη περίοδο στη Φόρεστ αλλά έπαιξε καλά στην Ίπσουιτς και βαζοντας γκολ.
Έχει προοπτική. Μπορεί να δώσει παραπάνω και να πετύχει περισσότερα. Μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα. Να γίνει πιο επιθετικός με τη μπάλα και να τρέχει πιο πολύ με τη μπάλα».
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