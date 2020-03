Έπειτα από πρωτοβουλία Ολλανδού ραδιοφωνικού παραγωγού, θα προσπαθήσουν όλοι στην Ευρώπη ν' ακουστεί ταυτόχρονα το You 'll never walk alone για να πάρει δύναμη ο κόσμος απέναντι στον κορονοϊό!