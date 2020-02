Στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Σάμροκ Ρόβερς για το πρωτάθλημα Ιρλανδίας, ο Φλόρες από εκτέλεση κόρνερ στο 22ο λεπτό βρέθηκε από αριστερά μέσα στην περιοχή.

Αν και έδειχνε να έχει βρεθεί λίγο πιο μπροστά από την πορεία της μπάλας, γύρισε το κορμί του και το αριστερό του πόδι κι έπιασε το βολέ το οποίο καρφώθηκε στην απέναντι γωνία, κάνοντας ακόμα και τους συμπαίκτες του να μείνουν έκπληκτοι.

Δυστυχώς για εκείνον το μαγικό γκολ δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα αφού η Ντάνταλκ ηττήθηκε με σκορ 3-2.

SHUT THE F*CK SOMEONE’S JUST SCORED THIS??!!!! pic.twitter.com/PJnJt2yg6z

— Footy Limbs (@FootyLimbs) February 28, 2020