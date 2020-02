Μαρεγκά: Είχε πανηγυρίσει δείχνοντας το χρώμα του, πέταξε καρέκλες ο κόσμος (vid)

Ο επιθετικός από το Μάλι... έγινε αλλαγή μόνος του αφού δεν δεχόταν να συνεχίσει να βρίσκεται σε ένα γήπεδο που εν χορώ επιδιδόταν σε ρατσιστική επίθεση εναντίον του.

Προτού όμως συμβεί αυτό και έχοντας ακούσει από πολύ νωρίτερα όλα όσα οι ανόητοι επέλεξαν να του φωνάξουν, ο Μαρεγκά είχε σκοράρει και είχε δώσει μια πρώτη απάντηση δείχνοντας το χρώμα του... Στον πανηγυρισμό του, οι οπαδοί του πέταξαν μέχρι και καρέκλες τις οποίες ξεκολλούσαν από την κερκίδα!

Δείτε το βίντεο:

An alleged racist incident marred a Portuguese league match on Sunday as Porto forward Moussa Marega walked off midway through a match due to abuse from fans. pic.twitter.com/LAHLi8toi5

— ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2020