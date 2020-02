Με έναν πολύ όμορφο τρόπο... ξεπροβοδίζει σιγά – σιγά ο Άγιαξ τον Ζίγιεχ, καθώς, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός διανύει τους τελευταίους μήνες της παρουσίας του στο Άμστερνταμ και την Johan Cruiff Arena.

Ο Αίαντας, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης πως ο ποδοφαιριστής πωλήθηκε στην Τσέλσι έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ κι έτσι τονίζει πως οι οπαδοί της ομάδας θα πρέπει ν' απολαύσουν... κάθε επαφή του Ζίγιεχ με τη μπάλα σε αυτές τις 138 ημέρες που απομένουν μέχρι το φινάλε της παρουσίας του στο κλαμπ.

Λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε και από πλευράς «μπλε» η μεταγραφή, με μακροσκελές βιογραφικό του ποδοσφαιριστή...

Ο κόουτς του ολλανδικού συλλόγου, Έρικ Τεν Χαγκ, ανέφερε πως... περίμενε νωρίτερα τη μεγάλη μεταγραφή για τον ποδοσφαιριστή του εκφράζοντας παράλληλα και την υπερηφάνεια του για εκείνον.

138 days of magic left. Let’s enjoy every single touch…

We have some Hakim Ziyech news…

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2020