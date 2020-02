Χακίμ Ζίγιεχ: Ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Τσέλσι

Έπειτα από 159 παιχνίδια, 48 γκολ και 82 ασίστ με τη φανέλα του Άγιαξ, όντας μέλος της εκπληκτικής παρέας που έφτασε... δυο δευτερόλεπτα μακριά από τον μεγάλο τελικό του Champions League και που επανέφερε τον Αίαντα στην κορυφή της Eredivisie, ο Χακίμ Ζίγιεχ μετράει πλέον αντίστροφα για τη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του.

Ο Μαροκινός επέλεξε να παραμείνει και τη φετινή σεζόν στην ομάδα του Τεν Χαγκ κι όχι να φύγει αμέσως μετά την εντυπωσιακή περσινή σεζόν. Ανανέωσε το συμβόλαιό του για να βοηθήσει και την ομάδα του να πάρει περισσότερα χρήματα από τη μελλοντική του πώληση, συνέχισε να δουλεύει και να διατηρεί τις εμφανίσεις του σε πολύ υψηλό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο διατήρησε ακέραιο το ενδιαφέρον των συλλόγων που τον είχαν βάλει στο μάτι. Η ώρα, πλέον, έχει φτάσει και για εκείνον. Η Τσέλσι φέρεται να έχει πάρει το ok του Άγιαξ για τη μεταγραφή των 45 εκατομμυρίων ευρώ, ο κόουτς του Αίαντα επιβεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής θα φύγει στο φινάλε της σεζόν για να κάνει ένα βήμα που το δικαιούται και το αξίζει και οι «μπλε» προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν παίκτη που αυτή τη στιγμή τον έχουν τρομερή ανάγκη...

Απαραίτητος για το πρόβλημα στην τελική ενέργεια: Ο Φρανκ Λάμπαρντ από το ξεκίνημα της σεζόν έχει ένα μεγάλο παράπονο από τους ποδοσφαιριστές του. Είτε ο φορ που συνήθως είναι ο Τάμι Άμπραχαμ, είτε εκείνοι που τον πλαισιώνουν από τις πτέρυγες στο 4-3-3, δεν έχουν την αποτελεσματικότητα που οφείλουν να παρουσιάσουν όταν τους δοθεί η ευκαιρία για την ιδανική τελική πάσα ή το τελείωμα της φάσης. Ο Χακίμ Ζίγιεχ, αποδεδειγμένα, το έχει αυτό και επιπλέον έχει και το απρόβλεπτο στο παιχνίδι του. Κακά τα ψέματα, ο Γουίλιαν όσο σημαντικός κι αν είναι έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά προβλέψιμος, ενώ και ο Χάντσον – Οντόι δεν έχει πιάσει την απόδοση που είχε την περασμένη σεζόν και να κάνει τα πράγματα τα οποία περιμένει από εκείνον ο Λάμπαρντ.

Αναμένονται αποχωρήσεις από τις πτέρυγες της επίθεσης: Ο Πέδρο δεν παίρνει ευκαιρίες και ξεκάθαρα δεν βρίσκεται στα πλάνα του Λάμπαρντ. Ο Ισπανός επιθετικός που μπορεί με άνεση να παίξει τόσο στην κορυφή όσο και πλάγια, αν και μπορεί να βοηθήσει με τη δεδομένη κατάσταση στους «μπλε», έχει βρεθεί εκτός πλάνων και μάλλον απλά κάνει υπομονή μέχρι το καλοκαίρι για να βρει τον επόμενο ποδοσφαιρικό του σταθμό. Ο Γουίλιαν διανύει τους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, δεν έχει γίνει η παραμικρή κρούση από πλευράς διοίκησης του κλαμπ για να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας τους, αν υπάρχει μέλλον στην κοινή τους πορεία και φαίνεται ότι κι εκείνος θα περάσει την πόρτα της εξόδου. Παρά την άρση του μεταγραφικού εμπάργκο τον Ιανουάριο δεν έγινε καμία κίνηση από τους «μπλε» για την ενίσχυση που ζητούσε ο «Φράνκι» και ο Ζίγιεχ είναι μια πολύ καλή αρχή και για τις εντυπώσεις αλλά και για την ουσία.

Hakim Ziyech’s left peg is coming to Chelsea and the rest of the league should be very concerned. pic.twitter.com/6AehbzjFPc

— VERSUS (@vsrsus) February 12, 2020