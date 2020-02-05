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Ανακοίνωσε Σιμάο η Χάποελ Μπερ Σεβά (pic)

Ανακοίνωσε Σιμάο η Χάποελ Μπερ Σεβά (pic)

Ανακοίνωσε Σιμάο η Χάποελ Μπερ Σεβά (pic)

 Ποδοσφαιριστής της Χάποελ Μπερ Σεβά είναι και με την βούλα ο Νταβίντ Σιμάο. Δανεικός με οψιόν αγοράς ο πρώην άσος της ΑΕΚ.

Ο Νταβίντ Σιμάο είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Χάποελ Μπερ Σεβά. Η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου ο οποίος θα είναι δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς.

 

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