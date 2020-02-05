Ανακοίνωσε Σιμάο η Χάποελ Μπερ Σεβά (pic)

Ο Νταβίντ Σιμάο είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Χάποελ Μπερ Σεβά. Η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου ο οποίος θα είναι δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς.
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 73
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 116vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 119vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 116vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 120vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 95vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 128vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 111
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
LIVE
ΜΠΡΑΝ 0vs
ΑΣAΝΕ 0
LIVE
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 1vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ 1
LIVE
ΣΙΣΑΚΕΤ 0vs
YASOTHON F.C. 0
LIVE
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 0vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 2
LIVE
ΡAΝΤΙΝΚ ΜΠΙΤΖΕΛΙΝΑ 1vs
KRUPA NA VRBASU 2
LIVE
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ 2vs
ΤΣΕΡΜΟΜΟΡΕΤΣ 0
LIVE
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ 1vs
SEVAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΜΟΝΤΡΕΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΙΟΥΠΟΛ 3vs
ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ/ΒAΙΝΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΝΙΚ-Μ ΓΙAΡΟΣΛΑΒΛ 2vs
ΟΡΝΤΑΜΠAΣΙ 0
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
PROGRESUL SPARTAC -
INGULEC REGION -vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -
MET. ZAPORIZHYA U19 -vs
FK VOLCHANSK -
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ -
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ -vs
ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ -
TRAJAL KRUSEVAC -vs
BUDUCNOST POPOVAC -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ -vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -
RADNICKI OBRENOVAC -vs
DINAMO PANCEVO -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
SHKUPI SKOPJE -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ -
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣΠAΡΤΑΚΣ ΤΖΟΥΡΜAΛΑ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ -vs
ΚΟΛΟΥΜΠAΡΑ ΛΑΖAΡΕΒΑΤΣ -
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ -vs
ΜAΛΜΕ -
PRVA ISKRA BARIC -vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -
ΕΡΕΜΠΡΟ -vs
ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΣΑΜΠΟΥΡΤAΛΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -
KAC 1909 -vs
WOLFSBERGER AC II -
OURE FA -vs
ΟΤΕΡΟΥΠ -
VFB DILLINGEN -vs
ΒAΙΣΜΠΑΧ -
ΣAΝΤΕΦΙΟΡΝΤ -vs
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ -
SC BURGAU -vs
SV GROSSPETERSDORF -
SV HERBEDE -vs
BV HILTROP -
DIFFERDANGE 03 -vs
MUHLENBACH-SANDZAK -
RAPID LUBECK -vs
VFB LUBECK II -
TUS HILTRUP -vs
BSV ROXEL -
ΓΚΡΙΣΧAΙΜ 1916 -vs
TUS MARIENBORN -
SK ST. ANDRA -vs
RAIKA GRIFFEN RAST -
SV SACHSENHAUSEN -vs
SG ROSENHOHE -
SV NEUDAU -vs
USV ST. PANTALEON -
ROHRENDORF/GEDERS. -vs
SPRATZERN -
TUS ST.PETER/O. -vs
ΜΕΤΕΡΣΝΤΟΡΦ -
ΝΤAΛΑΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ -
Ποδοσφαιριστής της Χάποελ Μπερ Σεβά είναι και με την βούλα ο Νταβίντ Σιμάο. Δανεικός με οψιόν αγοράς ο πρώην άσος της ΑΕΚ.
Ο Νταβίντ Σιμάο είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Χάποελ Μπερ Σεβά. Η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου ο οποίος θα είναι δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς.