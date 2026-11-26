ΑΕΚ: Οι πιθανότητες για την 24άδα στο Champions League μετά την 5η αγωνιστική
Η 5η αγωνιστική της φετινής League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και βρήκε την ΑΕΚ στην 31η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 3 πόντους.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς πέρα από τη νίκη στην πρεμιέρα επί της Λασκ (1-0), μετράει 4 ήττες και τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολα όσον αφορά την είσοδο στην 24άδα και άρα την ευρωπαϊκή συνέχεια. Το πρόγραμμα είναι άκρως απαιτητικό, αφού έχει κατά σειρά Γαλατάσαραϊ (8/12, εντός), Ρόμα (19/1/2027, εντός) και Ντόρτμουντ (27/1/2027, εκτός).
Πλέον και μετά το πέρας της 5ης «στροφής», οι πιθανότητες της Ένωσης από 7.8% έπεσαν στο 5.9%, σύμφωνα με το Football Meets Data. Παράλληλα, βάσει των αναλύσεων του υπερυπολογιστή και των δεδομένων από προηγούμενες σεζόν, θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 πόντοι για να βρεθεί κάποια ομάδα μεταξύ των θέσεων 9-24, κάτι που σημαίνει πως ο Δικέφαλος ψάχνει -στο χειρότερο σενάριο- 2 νίκες και μια ισοπαλία.
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[🔵 UCL projections after MD5] *teams ordered on average final projected position 🇪🇸 Real Madrid, 🇫🇷 PSG, 🇪🇸 Barcelona, 🏴 Liverpool, 🏴 Arsenal area all >75% to finish Top 8. But for the remaining 3 spots there's total mayhem with 🇮🇹 Como, 🇪🇸 Betis, 🇩🇪 Dortmund, 🇩🇪 Bayern, 🏴 Man City, 🇮🇹 Inter all between 35% and 50%!— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 25, 2026
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