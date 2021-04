Είχε να πετύχει έξι γκολ σε ένα ευρωπαϊκό ματς 14 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά, το θύμα ήταν η Ρόμα, σε εκείνο το επιβλητικό 7-1 για τα προημιτελικά του Champions League το 2007. Και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέγγισε ξανά την εφτάρα κόντρα στους Τζιαλορόσι (6-2), με φοβερή ανατροπή στην ανατροπή και έκλεισε πρόωρα θέση στον τελικό του φετινού Europa League. Τα έξι γκολ, όμως, σε συνδυασμό με το στάδιο της φετινής διοργάνωσης, τα ημιτελικά, δημιούργησαν ένα ανεπανάληπτο φαινόμενο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για σχεδόν 57 ολόκληρα χρόνια!

Συγκεκριμένα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που μία ομάδα σκοράρει έξι γκολ σε ευρωπαϊκό ημιτελικό μετά το 1964! Τότε, ήταν η πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης των Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Φέρεντς Πούσκας, Πάκο Χέντο, που είχε διαλύσει τη Ζυρίχη με 6-0 στη ρεβάνς για το Κύπελλο Πρωταθλητριών και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Βιέννης, στον οποίο, όμως, είχε ηττηθεί από την Ίντερ. Όχι και ο καλύτερος οιωνός για την ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

6 - @ManUtd have scored six goals in a single match in European competition for the first time since netting seven against Roma in April 2007; they are the first side to net as many in a major European semi-final since Real Madrid in the European Cup in May 1964. Fun. #UEL pic.twitter.com/xpRgCbl2Rd

— OptaJoe (@OptaJoe) April 29, 2021