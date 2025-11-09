Ο Χρήστος Ζαφείρης με δικό του γκολ σφράγισε τη χορταστική νίκη με 5-3 της Σλάβια Πράγας στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν και την διατήρησε στην κορυφή του πρωταθλήματος Τσεχίας.

Ο Χρήστος Ζαφείρης μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην Ελλάδα και την ενσωμάτωση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, όμως μέχρι τότε φροντίζει να αφήσει το αποτύπωμά του στην Τσεχία. Στο μεγάλο ματς της Σλάβια Πράγας στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν, ο Έλληνας μέσος σφράγισε το τρίποντο της ομάδας του διαμορφώνοντας το τελικό 5-3.

Στο 84΄συγκεκριμένα ο Ζαφείρης υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή και με υπέροχο πλασέ στη γωνία έγραψε το τελικό 5-3 και κλείδωσε το τρίποντο της Σλάβια Πράγας που διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, με δυο βαθμούς περισσότερους από τη συμπολίτισσα, Σπάρτα.