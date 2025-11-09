Ζαφείρης: Φανταστικό πλασέ και γκολάρα στη νίκη της Σλάβια Πράγας επί της Πλζεν (vid)
Ο Χρήστος Ζαφείρης μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην Ελλάδα και την ενσωμάτωση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, όμως μέχρι τότε φροντίζει να αφήσει το αποτύπωμά του στην Τσεχία. Στο μεγάλο ματς της Σλάβια Πράγας στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν, ο Έλληνας μέσος σφράγισε το τρίποντο της ομάδας του διαμορφώνοντας το τελικό 5-3.
Στο 84΄συγκεκριμένα ο Ζαφείρης υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή και με υπέροχο πλασέ στη γωνία έγραψε το τελικό 5-3 και κλείδωσε το τρίποντο της Σλάβια Πράγας που διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, με δυο βαθμούς περισσότερους από τη συμπολίτισσα, Σπάρτα.
Viktoria Plzeň 3-[5] Slavia Praha - Christos Zafeiris 84' (Czech First League)
