Δίχως καν να ιδρώσει, η Άρσεναλ «σκόρπισε» με τριάρα τη Σλάβια στην Πράγα (3-0) και έκανε το 4/4 στο Champions League. «Κόλλησαν» στο μηδέν Νάπολι και Άιντραχτ που αλληλοεξοντώθηκαν στο «Μαραντόνα» (0-0).

Ασταμάτητη στην Αγγλία, ασταμάτητη και στην Ευρώπη η Άρσεναλ που δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι στο Champions League. Οι Gunners έκαναν... περίπατο στην Πράγα και διέλυσαν με τριάρα τη Σλάβια για να συνεχίσουν το «απόλυτό» τους στα αστέρια, κάνοντας το 4/4 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η ομάδα του Αρτέτα μπήκε καλά στο ματς και απείλησε με τον Σάκα αλλά και μέσω των... αγαπημένων της στατικών φάσεων. Χάρη σε μια τέτοια κέρδισε το πέναλτι από χέρι του Πρόντοφ σε κεφαλιά του Γκάμπριελ και στο 32ο λεπτό ο Σάκα από την άσπρη βούλα άνοιξε το σκορ και τον δρόμο για τη νίκη.

Οι Gunners συνέχισαν να κυριαρχούν και λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανάπαυλα τούς ήταν αρκετά για να τελειώσουν το παιχνίδι. Με τη... σέντρα του δεύτερου μέρους σχεδόν, ο Μερίνο είπε «ευχαριστώ» στο γύρισμα του Τροσάρ και από κοντά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Ο Ισπανός, που έχει εξελιχθεί σε... γκολεαδόρ υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα, ήταν κι αυτός που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, αφού με κεφαλιά στο 68' διαμόρφωσε το τελικό σκορ και υπέγραψε το σημαντικότατο τρίποντο.

Την ίδια ώρα, η Νάπολι με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης ισορρόπησαν σε τεντωμένο σκοινί στον ιταλικό νότο και «κόλλησαν» στη λευκή ισοπαλία (0-0). Έτσι, συνεχίζουν χεράκι-χεράκι στη βαθμολογία της League Phase, αμφότερες με τέσσερις βαθμούς.

Κακό παιχνίδι γενικά από τους Παρτενοπέι, που δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις κόντρα στους οργανωμένους Αετούς. Αναπόφευκτα πίεσαν για το γκολ, αλλά όποτε χρειάστηκε ο Τσέτερερ ήταν εκεί για την Άιντραχτ και στην εκπνοή είπε «όχι» στο εντυπωσιακό γυριστό του Χόιλουντ.