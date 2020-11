PSV-ΠΑΟΚ: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα από Γκαρσία (pic)

Ο Πάμπλο Γκαρσία αποφάσισε να καλύψει το κενό του τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Χοσέ Κρέσπο και να ξεκινήσει με τους Βαρέλα και Ίνγκασον στο κέντρο της αμυντικής γραμμής, ενώ δεξιά θα κινείται ο Ροντρίγκο Σοάρες.

Ο νεαρός Χάρης Τσιγγάρας παίρνει φανέλα βασικού από τον Ουρουγουανό τεχνικό, ο οποίος δείχνει να τον εμπιστεύεται σ’ ένα τόσο δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ενώ οι άλλοι δύο της μεσαίας γραμμής θα είναι οι Σβαμπ και Ελ Καντουρί.

Στην κορυφή της επίθεσης επιλέχθηκε να ξεκινήσει ο Αντόνιο Τσόλακ, αντί του Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ στα δύο άκρα θα είναι ο Άντρια Ζίβκοβιτς και ο Χρήστος Τζόλης.

Our #Starting11 against @PSV at PSV Stadio | @EuropaLeague Group Stage | Matchday 4 #PSVPAOK #UEL #PreGame pic.twitter.com/t7DUvQPhmC

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 26, 2020