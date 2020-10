Πέταξε για Αθήνα η Λέστερ (pic & vid)

Οι «αλεπούδες» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και πέταξαν για το «Ελ. Βενιζέλος». Στις 16:00 το μεσημέρι η αποστολή της Λέστερ θα φτάσει στη χώρα μας και στις 19:00 θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση στο ΟΑΚΑ.

Οσον αφορά τα πλάνα του Μπρένταν Ρότζερς για τον αυριανό αγώνα, δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες, ο Τζέιμι Βάρντι να κάτσει στον πάγκο μιας και προέρχεται από τραυματισμό.

All aboard for the #UEL pic.twitter.com/frp7QJDgLr

— Leicester City (@LCFC) October 28, 2020