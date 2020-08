Οι «νερατζούρι» του Αντόνιο Κόντε διέσυραν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με το τελικό 5-0 το βράδυ της Δευτέρας και προκάλεσαν έντονη ανησυχία στη Σεβίλλη ενόψει του μεταξύ τους τελικού στην Κολωνία το βράδυ της προσεχούς Παρασκευής.

Ο αμέσως προηγούμενος τελικός της Ίντερ στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ήταν εκείνος τη σεζόν 1997-1998, όταν στο παιχνίδι που διεξήχθη στο Παρίσι ήταν παρούσα μαζί με τη Λάτσιο.

Η ομάδα του Μιλάνου δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στο τελικό 3-0, με τους Ζαμοράνο, Ζανέτι και Ρονάλντο να σκοράρουν, ενώ, το «φαινόμενο», μπορεί στο φινάλε της εβδομάδας να δει τον Ρομέλου Λουκάκου να καταρρίπτει το δικό του ρεκόρ με τα γκολ στην πρώτη του σεζόν στον σύλλογο!

Inter's last final in this competition...

Peak Ronaldo @Inter_en #UELfinal pic.twitter.com/w6LnYJ4CtL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020