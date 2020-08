ΟΦΗ: Πιθανή αντίπαλος η Τότεναμ!

Ο Μουρίνιο στο Ηράκλειο; Υπάρχουν πιθανότητες! Αυτό μπορεί να συμβεί μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας από την Άρσεναλ, μιας και η Τότεναμ θα μπει στον δεύτερο προκριματικό του Europa League!

Εκεί θα έχει πιθανό αντίπαλο τον ΟΦΗ ο οποίος μπαίνει στην ίδια φάση και θα είναι στους αδύναμους, ενώ η ομάδα του Μουρίνιο στους ισχυρούς. Να υπενθυμίσουμε πως τα προκριματικά φέτος θα είναι μονά παιχνίδια, οπότε οι πιθανότητες για... Ηράκλειο ακόμα κι αν έχουμε ζευγάρι ανάμεσα σε ΟΦΗ και Τότεναμ είναι μοιρασμένες!

A selection of teams Spurs could draw in the Europa League 2QR. #COYS

Kesla FK

Torshavn

Neftchi Baku

Kaysar Kyzylorda

Ordabasy Shymkent

Sutjeska Niksic

FK Riteriai

FH Hafnarfjardar

Santa Coloma

Shakhtior Saligorsk

Kalju Nomme

Backa Topola

Vojvodina Novi Sad

OFI Heraklion

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) August 1, 2020