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Αγγλικά ΜΜΕ: «Ολυμπιακός και Ελ Αραμπί ταπείνωσαν την Άρσεναλ» (pics)

Αγγλικά ΜΜΕ: «Ολυμπιακός και Ελ Αραμπί ταπείνωσαν την Άρσεναλ» (pics)

Αγγλικά ΜΜΕ: «Ολυμπιακός και Ελ Αραμπί ταπείνωσαν την Άρσεναλ» (pics)

Ο αγγλικός Τύπος αποθεώνει τον Ολυμπιακό και τον χρυσό του σκόρερ, Γιουσέφ Ελ-Αραμπί μετά την σπουδαία νίκη-αποκλεισμό της Άρσεναλ (1-2) και κάνει λόγο για ταπείνωση των Κανονιέρηδων του Μικέλ Αρτέτα.  

Mirror: «Απόλυτη ταπείνωση!»

Daily Mail: «Το γκολ του Ελ Αράμπι πέταξε εκτός Europa League την Άρσεναλ»

The Sun: «"KO" Ελ Αραμπί στην Άρσεναλ»

Guardian: «Ο Ολυμπιακός έσπασε την καρδιά της Άρσεναλ»

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