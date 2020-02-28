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Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, είχα πει στον Μαρτίνς ότι θα κερδίσουμε»! (vid)

Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, είχα πει στον Μαρτίνς ότι θα κερδίσουμε»! (vid)

Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, είχα πει στον Μαρτίνς ότι θα κερδίσουμε»! (vid)

Εμφανώς συγκινημένος και χαρούμενος ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε on camera για την μεγάλη και ιστορική νίκη του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ!

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε στην COSMOTE TV για:
 
Το 1-2 και την πρόκριση του Ολυμπιακού: Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Δεν σταματάμε. Ήταν μία τεράστια νίκη. Μία πολύ μεγάλη πρόκριση μέσα σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Το ευχαριστηθήκαμε. Ο Ολυμπιακός είναι μία μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Είχαμε πει στους παίκτες μας να ευχαριστηθούν το ποδόσφαιρο. Είπα στον προπονητή πριν τον αγώνα ότι 'σήμερα θα κερδίσετε'. Το είχαμε πιστέψει και το καταφέραμε. Μαζί με 6.000 οπαδούς μας ήταν μία ονειρική βραδιά για όλους μας. Μακάρι ο Θεός να μας αξιώσει για τέτοιες βραδιές. Ήταν μία μεγάλη δικαίωση για όλους εμάς. Τους το χρωστάγαμε αυτό. Στον κόσμο μας. Το χρωστάγαμε στους εαυτούς μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε. Δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Ο Ολυμπιακός φέτος έπαιξε με πολύ δυνατούς αντιπάλους στην Ευρώπη. Το πιστεύουμε και πιστεύουμε σε όλους. Είμαστε μία μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Άρα συνεχίζουμε.
 

 

 

 

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