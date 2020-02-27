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Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Σουτάρα ο Τσιμίκας, με το ένα χέρι ο Λένο γλιτώνει το 0-2! (vid)

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Σουτάρα ο Τσιμίκας, με το ένα χέρι ο Λένο γλιτώνει το 0-2! (vid)

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Σουτάρα ο Τσιμίκας, με το ένα χέρι ο Λένο γλιτώνει το 0-2! (vid)

Στο 57' ο Ολυμπιακός πλησίασε σε ένα δεύτερο γκολ μέσα στο Emirates σε προσπάθεια του Τσιμίκα.

Ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού ξεκίνησε να συγκλίνει προς τα μέσα με φοβερή επέλαση και με το δεξί πήγε να βάλει ένα φοβερό γκολ, αλλά ο Λένο με το ένα χέρι απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

 

 

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