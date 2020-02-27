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Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Ο Σισέ με κεφαλιά το 0-1! (vid)

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Ο Σισέ με κεφαλιά το 0-1! (vid)

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Ο Σισέ με κεφαλιά το 0-1! (vid)

Ο Ολυμπιακός «πάγωσε» το Emirates στο 53' με τον Σισέ να κάνει με κεφαλιά το 0-1!

Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν κόρνερ σε προσπάθεια του Τσιμίκα. Ο Βαλμπουενά το εκτέλεσε και ο Σισέ αμαρκάριστος μέσα στην καρδιά της άμυνας της Άρσεναλ με κεφαλιά δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Λένο «παγώνοντας» το Emirates για το 0-1!

 

 

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