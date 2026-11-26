Ο ΟΦΗ δεν τα κατάφερε στο ραντεβού με την Αντερλεχτ, η οποία με τα δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο βρήκε με σχετική ευκολία τον δρόμο προς τη νίκη (1-3) στο Παγκρήτιο. Οι Ηρακλειώτες μόνο στο τέταρτο της επανάληψης προσπάθησαν μειώνοντας στο σκορ κι έχοντας και δοκάρι.

Ο ΟΦΗ το πάλεψε στο δεύτερο ημίχρονο του εντός έδρας αγώνα με την σαφώς ανώτερη Άντερλεχτ, όμως δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς με τους Βέλγους στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθώς ηττήθηκε με 3-1 και το φινάλε της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League τον βρίσκει σταθερά στους 6 βαθμούς.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον γηπεδούχο ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. Ο Λίλο ήταν στην εστία, με τους Κωστούλα, Νικολάου και Σιέλη στην τριάδα των στόπερ. Δεξί μπακ-χαφ ήταν ο Ντίκμαν και αριστερό ο Αθανασίου, ενώ στα χαφ το δίδυμο αποτελούσαν οι Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης. Φούντας και Αϊτόρ ήταν οι ακραίοι επιθετικοί, με τον Νους σε ρόλο «ψευτοεννιαριού».

Από την πλευρά του, ο Βίτορ Μπρούνο «κατέβασε» τη φιλοξενούμενη Άντερλεχτ σε σχηματισμό 4-4-2. Ο Κούζεμανς ήταν στην εστία, με τους Μααμάρ, Πετρότ, Μπιανκόν και Ρέαμπτσιουκ μπροστά του, από δεξιά προς τα αριστερά. Οι Στροΐκενς και Άσγκαρντ αποτελούσαν το δίδυμο στα χαφ, με τους Άμπρος και Γουίνκλερ στις πτέρυγες. Οι Τσβέτκοβιτς και Μπενταγέμπ ήταν το δίδυμο στη γραμμή κρούσης.

Δύο γκολάρες η Άντερλεχτ και 0-2 από το ημίχρονο

Κακό ήταν το πρώτο μέρος για τον ΟΦΗ, ο οποίος δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει ευκαιρίες και να απειλήσει την Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων.

Οι Κρητικοί είχαν την πρώτη τελική προσπάθεια του αγώνα στο 6ο λεπτό, όταν ο Φούντας δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, με τον Κούζεμανς να μπλοκάρει την μπάλα με διπλή προσπάθεια.

Ο Μπενταγέμπ... προειδοποίησε στο 19ο λεπτό με δυνατή κεφαλιά, η οποία δεν ανησύχησε τον Λίλο. Δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ο Στροΐκενς έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα, ο Τσβέτκοβιτς με μία επαφή έστρωσε την μπάλα στον Μπενταγέμπ, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον τερματοφύλακα των Κρητικών για το 0-1.

Ο Όμιλος απείλησε στο 25ο λεπτό, όταν ο Φούντας έκανε τη σέντρα προς την περιοχή, αλλά ο Αθανασίου αστόχησε με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι. Οι Βέλγοι διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 39ο λεπτό, όταν ο Άσγκαρντ έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα πέρασε μέσα από τα σώματα και κατέληξε στα δίχτυα του Λίλο για το 0-2, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο ΟΦΗ μπήκε ξανά στο ματς αλλά το δοκάρι του στέρησε την ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι παραπάνω

Ο ΟΦΗ μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο δεύτερο μέρος, καθώς βρήκε γρήγορο γκολ και «μπήκε» εκ νέου στο ματς. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Θανάση Ανδρούτσου, ο Πετρότ βρήκε την μπάλα με το χέρι σε μονομαχία με τον Δημήτρη Νικολάου και ο διαιτητής, έπειτα από on-field review, έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Ταξιάρχης Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, το σουτ του ήταν δυνατό και, παρόλο που ο Κούζεμανς βρήκε την μπάλα, δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 1-2. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έφτασε τα 5 γκολ στην τρέχουσα σεζόν στο Europa League και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στο 57', ο Τσβέκοβιτς βγήκε σε θέση βολής, όμως ο Κωστούλας έβαλε την κόντρα στο σουτ του. Ο Όμιλος θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο 63', όμως του έλειψε η τύχη, καθώς η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Γκούζεμανς από σέντρα-σουτ του Νους.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας συνέχισαν να παλεύουν μέχρι το φινάλε, όμως η Άντερλεχτ ήταν καλά οργανωμένη και απειλούσε στις αντεπιθέσεις. Τελικά, το μόνο που άλλαξε ήταν η έκταση του σκορ. Στο 90+5', έπειτα από κόντρες, ο Λανσάνα βγήκε σε θέση βολής και πλάσαρε. Ο Λίλο απέκρουσε, όμως στην επαναφορά ο Μπερτατσίνι σούταρε σε κενή εστία για το τελικό 1-3.

MVP: Ο Άσγκαρντ έκανε τη διαφορά για την Άντερλεχτ στη μεσαία γραμμή και, με υπέροχο μακρινό σουτ, πέτυχε το γκολ που έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Στο ύψος τους: Ο Μπενταγέμπ ήταν ένας μόνιμος «πονοκέφαλος» για την άμυνα του ΟΦΗ. Από πλευράς γηπεδούχων, ακόμα ένα ματς με πολλές ενέργειες από τον Αθανασίου.

Αδύναμος κρίκος: Δεν κατάφερε να... φανεί ο Νους, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για ακόμα μία φορά στην κορυφή της επίθεσης. Έλειψε η παρουσία του Κόντρο.

Στραγάλι: Η φάση του πέναλτι ήταν δύσκολη, καθώς υπήρχαν πολλοί παίκτες μαζεμένοι στη φάση. Ο VAR επενέβη και ο Εσθονός διόρθωσε το λάθος του.

Το ταμείο του Gazzetta: Η πιο ποιοτική Άντερλεχτ ήταν εξαρχής ένα δύσκολο εμπόδιο και οι Βέλγοι έβαλαν από το πρώτο μέρος τις βάσεις της νίκης. Ο ΟΦΗ το πάλεψε στο δεύτερο μέρος, όμως δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (85' Καραχάλιος), Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν (63’ Αποστολάκης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (76’ Κανελλόπουλος), Αϊτόρ, Φούντας (85' Θεοδοσουλάκης), Νους (85' Σιτμαλίδης).

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μάαμαρ (71’ Σαρντελά), Πέτροτ, Μπιανκόν, Ρέαμπσουκ, Βίνκλερ (85' Όνια Σέκε), Στρόϊκενς, Άασγκαρντ, Άμπρος (90' Άντμαν), Μπενταλέμπ (85' Λανσάνα), Τσβέτκοβιτς (71’ Μπερτατσίνι).