ΟΦΗ: Η μέρα και η ώρα του μεγάλου αγώνα με την Μπενφίκα
Ο ΟΦΗ δεν τα κατάφερε στον εντός έδρας αγώνα του με αντίπαλο την Άντερλεχτ, καθώς ηττήθηκε με 3-1 και το φινάλε της 5ης αγωνιστική της League Phase του Europa League τον βρίσκει στους 6 βαθμούς.
Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τους Κυπελλούχους είναι προγραμματισμένη για τις 10 Δεκεμβρίου, όταν και θα φιλοξενηθούν από την Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ».
Η σέντρα της πέμπτης αναμέτρησης των Κρητικών για τη League Phase του Europa League έχει οριστεί για τις 22:00.
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Το παιχνίδι θα μεταδοθεί δεδομένα από τη Magenta TV που έχει τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ
- ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ 2-0
- Ρεν – ΟΦΗ 2-1
- ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2
- Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 0-2
- ΟΦΗ – Άντερλεχτ 1-3
- 10/12: Μπενφίκα – ΟΦΗ, 22:00
- 21/1/2027: Στουρμ Γκρατζ – ΟΦΗ, 19:45
- 28/1/2027: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν, 22:00
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