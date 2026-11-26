Ολυμπιακός - Μίλαν: Η εντεκάδα των «ροσονέρι»
Η Μίλαν ψάχνει το πρώτο διπλό στην Ελλάδα και ο Ρούμπεν Αμορίμ έκανε γνωστή την εντεκάδα για τη μάχη κόντρα στον Ολυμπιακό (LIVE από το Gazzetta, 19:45).
Ο Πορτογάλος προπονητής επέλεξε τον Μενιάν στην εστία με τους Ντε Βίντερ και Εστουπινιάν στα δύο άκρα της άμυνας και τους Ντιαβαρά και Γκίλα στο κέντρο της άμυνας.
Ο Χάτσινσον με τον Γιασάρι και τον Ραμπιό στη μεσαία γραμμή ενώ ο Μορέιρα και ο Σισέ θα είναι στα άκρα της επίθεσης έχοντας τον Ράμος στην κορυφή ως φορ.
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