Ο Ομάρι Χάτσινσον εξέφρασε την άποψη ότι η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη δεν επηρέασε τη Μίλαν κόντρα στον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε στο πώς έφτασε η ομάδα του στην ανατροπή.

Με ένα γκολ και δύο ασίστ, ο Ομάρι Χάτσινσον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μίλαν, που επέστρεψε από το 2-0 και υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στη League Phase του φετινού Europa League. Μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τζαμαϊκανός αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί των Πειραιωτών, υποστηρίζοντας πως δεν επηρέασε εκείνον και τους συμπαίκτες του.

«Δεν πιστεύω ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στο γήπεδο μάς επηρέασαν. Είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι το δικό μας γήπεδο είναι ακόμη πιο εκκωφαντικό, επομένως δεν ήταν το πρόβλημα», ανέφερε αρχικά ο δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ εξτρέμ, που εν συνεχεία στάθηκε στο πώς έφτασαν οι Ροσονέρι στην ανατροπή.

«Νομίζω ότι υπάρχει κάτι που επαναλαμβάνουμε συνεχώς στο πρώτο ημίχρονο και δεν μας επιτρέπει να ξεκινάμε καλά τα παιχνίδια. Συχνά έχουμε νωθρά ξεκινήματα και δεχόμαστε γκολ που θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει. Για ακόμη μία φορά, στο δεύτερο ημίχρονο αντιδράσαμε: ο προπονητής μάς ώθησε και έπρεπε να ανεβάσουμε την απόδοσή μας.

Είναι σαφές ότι στο πρώτο ημίχρονο, που αγωνιζόμουν ως δεκάρι και δεν είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με την μπάλα πολλές φορές. Όταν την έπαιρνα, βρισκόμουν αρκετά χαμηλά στον αγωνιστικό χώρο, επομένως ήταν αρκετά δύσκολο να οργανώσω το παιχνίδι. Ωστόσο, από τη στιγμή που μετακινήθηκα στη δεξιά πλευρά, είχα τη δυνατότητα να ακουμπήσω περισσότερο την μπάλα, να καθαρίσει το μυαλό μου και να παίξω πιο απλά, ακόμη και στις αντεπιθέσεις, όταν υπήρχε διαθέσιμος χώρος. Προσπαθώ να παραμένω ήρεμος, να διατηρώ την καθαρή σκέψη μου και να συνεχίζω να πιέζω. Πιστεύω ότι τα κατάφερα και θεωρώ ότι όλοι με στήριξαν σε αυτό.

Όλοι ανέβασαν την απόδοσή τους, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Νομίζω ότι ο Τομόρι έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ όλοι όσοι μπήκαν ως αλλαγή έφεραν ουσιαστική αλλαγή στο παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι έτοιμοι όταν τους δίνεται η ευκαιρία, κάτι που συνέβη στην περίπτωσή μας. Προσπαθώ πάντα να διατηρώ την αυτοπεποίθησή μου. Είναι πολύ δύσκολο όταν δεν έχεις αρκετό χρόνο συμμετοχής και οι υπόλοιποι παίκτες αποδίδουν καλά. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ακόμη ένα σημείο από το οποίο μπορώ να ξεκινήσω. Θέλω να ανακτήσω πλήρως την αυτοπεποίθησή μου και πιστεύω ότι μπορώ να το πετύχω. Σήμερα ένιωσα σε καλή κατάσταση και αυτό είναι το σημαντικότερο», είπε.