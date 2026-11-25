Ο Αχιλλέας Πούγγουρας εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω οξείας σκωληκοειδίτιδας και θα χάσει το ματς του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ.

Απρόοπτο πρόβλημα για τον Χρήστο Κόντη ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο κόουτς των Κυπελλούχων Ελλάδας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αχιλλέα Πούγγουρα.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός διαγνώστηκε με οξεία σκωληκοειδίτιδα και εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε απαραίτητη επέμβαση.

Για την απουσία του Έλληνα στόπερ αναφέρθηκε ο Χρήστος Κόντης στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου. Πλέον μένει να φανεί το διάστημα της απουσίας του Πούγγουρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Κρητικών.

Η αναφορά του Χρήστου Κόντη

«Σίγουρα είναι σημαντική μια απώλεια παίκτη, αρχικά να ευχηθούμε περιστατικά στον Αχιλλέα και να είναι γρήγορα κοντά μας. Όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά. Εγώ πιστεύω πως έχουμε μια ομάδα με πολλούς παίκτες που είναι εν δυνάμει βασικοί και το έχουμε δείξει από πέρυσι πως όλα τα παιδιά όταν παίζουν δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και το ίδιο θα συμβεί και αύριο ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί».