Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Κόντη
Ο ΟΦΗ μετά τις ήττες από Ρεν και Λεβερκούζεν καλείται να «ψάξει» βαθμολογικό όφελος στη League Phase του Europa League, στον αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, ο οποίος θα γίνει στο Βουκουρέστι. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (22:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα.
Οι Κυπελλούχοι θα παραταχθούν στην... κλασική τους διάταξη 3-4-3. Ο Λίλο στην εστία, με τους Πούγγουρα, Νικολάου και Κρίζμανιτς στα στόπερ. Ντίκμαν - Αθανασίου ακραίοι μπακ - χαφ και δίδυμο Ανδρούτσου - Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή. Φούντας και Νους θα πλαισιώσουν τον Κόντρο στη γραμμή κρούσης.
Θυμίζουμε πως εκτός αποστολής έχουν μείνει οι τραυματίες Χριστογεώργος και Αποστολάκης, ενώ ο Χατζηγιοβάνης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αφού δεν είναι στη λίστα.
Η σύνθεση του ΟΦΗ: Λίλο - Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς - Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου - Φούντας, Κόντρο, Νους
Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι οι: Kατσικάς, Καλαφάτης, Κωστούλας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.
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