Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού ανέδειξε ξανά τον πρέποντα δρόμο σε μία εβδομάδα με αγώνες κόντρα στη Ρεν αλλά και τον ΠΑΟΚ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Η Τρίτη ήταν η πρώτη - εκ των 2 πρώτων ημερών που θα είναι στη Γαλλία οι Ερυθρόλευκοι - ημέρα στην πόλη της Ρεν με αρκετό κρύο, υγρασία και περίεργο καιρό γενικά (ακόμα και με ψιλόβροχο το βράδυ) και τον Ολυμπιακό να έχει κάνει ένα ταξίδι περίπου 4 ωρών και να αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα. Αρχικά για τη Ρεν. Ιδιαίτερα ωραία πόλη και με παλιά και παραδοσιακά κτίρια που όμως δεν κρύβει την ταλαιπωρία που έχει υποστεί από τις ταραχές στη Γαλλία ενώ ακόμα και αυτές τις ημέρες μαίνονονταν εντάσεις με μαθητές και αστυνομία. Σπασμένες βιτρίνες και καταστήματα καλυμμένα με ξύλα είτε για να κρύβουν τις τζαμαρίες τους είτε γιατί ήδη τα έχουν σπάσει. Περπατώντας στην πόλη θα πέσεις και πάνω σε φίλαθλο κόσμο της Ρεν αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό.

Κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός ήρθε στη Γαλλία για να κάνει τη δουλειά του με έναν τρόπο που δείχνει ο προπονητής του και τον οδηγεί στον επόμενό του δρόμο. Στο επόμενο μονοπάτι του. Το 3 στα 3 στην Ευρώπη δεν αρκεί εάν δεν έχεις κάνει το 4 στα 4. Και όλα αυτά για ένα σύνολο που έχει 9 στα 9 σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ήταν απλός και ξεκάθαρος, τονίζοντας παράλληλα ότι για εκείνον δεν μετράνε οι διοργανώσεις αλλά ο αντίπαλος. Έδωσε δε την έμφασή του πάνω στο ότι ο Ολυμπιακός κάνει το ροτέισον του, έχει ανταπεξέλθει ως τώρα στις διοργανώσεις που μετέχει αι θέλει να συνεχίσει έτσι. Φυσικά έχει εντοπίσει ότι η Ρεν είναι ομάδα που βγάζει γκολ αλλά δέχεται και εύκολα γκολ. Είναι δηλαδή ευάλωτη σε αυτό το σημείο. Και όλα αυτά καλείται να τα αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός που προφανώς και θέλει μία ιδανική εβδομάδα με Ρεν και ΠΑΟΚ και προτού βρεθούμε στη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων.

Το γήπεδο που βάζει άπαντες στη θέση τους και ο alert Φρόιλερ

Ο Ισπανός μέσα σε αυτά που είπε τόνιζε και κάτι που αποτυπώνει μία ουσιαστική κατάσταση: το γήπεδο είναι που τους βάζει όλους στη θέση τους διότι αυτό καθορίζει το τι θα γίνει. Πάντα άλλωστε το γήπεδο είναι ο απόλυτος καθρέφτης. Ο δε Ρέμο Φρόιλερ έδειξε μία σωστότατη νοοτροπία τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία χαλαρότητα με το 3 στα 3 και δεν θα πρέπει να έχει κάποια χαλαρότητα.

Επιπλέον απο μόνος του παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός έκανε ένα άσχημο παιχνίδι με την Κηφισιά. Είναι πολύ σοβαρός παίκτης ο Ελβετός και με πορεία πίσω του και ξέρει τι σημαίνει πρωταθλητισμός, υψηλές απαιτήσεις και πίεση. Μέσα σε όλα έδειξε και το πόσο πιστεύει στην ομάδα του Ολυμπιακού και στην ποιότητά της.

ΥΓ Πάνω απ' όλα η ανθρωπιά. Ο Αλγκουαθίλ αναφέρθηκε πρώτα απ' όλα στον αδικοχαμένο παίκτη στην Ισπανία.

ΥΓ 2 Νο3 ματς αυτό με την Τσέλιε για φέτος με αλλαγή δεδομένων. Τουλάχιστον η διαφοροποίηση αυτή για το Τσέλιε - Ολυμπιακός μαθεύτηκε στις 04.11 για έναν αγώνα σιις 10.12.

ΥΓ 3 Με 2 παίκτες είχε - κυρίως - ξεχωριστά τετ α τετ πριν τον αγώνα με τη Ρεν ο Αλγκουαθίλ. Με τον Γκονζάλες και τον νεαρό Τουφάκη.

ΥΓ 4 Δεν φαίνεται σε αυτήν την φάση ότι ο Σιπιόνι ανεβαίνει στην ιεραρχία των χαφ. Το ζητούμενο είναι και το τι θα γίνει στη συνέχεια αλλά και τι θα δώσουν άλλοι χαφ του ρόστερ και ακόμα και δεκάρια όπως ο Σα.