Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης μίλησε στο χθεσινό (23/11) Gazzetta Magazino σχετικά με την στάση που είχε ο προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Στο χθεσινό (23/11) Gazzetta Magazino, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης εξέφρασε την άποψη του σχετικά με τον τεχνικό του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι.

Μάλιστα είπε, πως θεωρεί τον 65χρονο Ιταλό έναν από τους καλύτερους προπονητές και πως μέχρι τώρα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον Ηρακλή. Ωστόσο ανέφερε, πως ο ίδιος όταν ήρθε στην Ελλάδα είχε δηλώσει πως νιώθει σαν να μην τον σέβονται, όμως κατά την άποψη του Μαυρογιαννίδη ο Ματσάρι είναι εκείνος που δεν σέβεται την ελληνική ομάδα και τους οπαδούς της.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο γεγονός πως έχει αποβληθεί ήδη δύο φορές λόγο της συμπεριφοράς του και πως εμφανίστηκε στον πάγκο με το IQOS στο χέρι, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.