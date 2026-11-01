Πεντάρα η Μπερ Σεβά πριν τον ΟΦΗ!

Απίθανη ανατροπή και πεντάρα (5-2) της Χάποελ Μπερ Σεβά πριν την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Βουκουρέστι.

Η Χάποελ Μπερ Σεβά συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, επικρατώντας με το εμφατικό 5-2 της Μακάμπι Πετάχ Τίκβα εκτός έδρας, αποτέλεσμα που την έφερε, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγες ημέρες μετά την πεντάρα στη Μακάμπι Χάιφα, η αντίπαλος του ΟΦΗ (5/11 στο Βουκουρέστι) ήταν σε ακόμα ένα ματς εντυπωσιακή με τον Γεοσούα να πετυχαίνει τα πρώτα δύο γκολ του με τη φανέλα της Μπερ Σεβά. Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, καθώς στο 15ο λεπτό ο Γεοσούα πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ από 35 μέτρα.

Η Μακάμπι Πετάχ Τίκβα, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Αρχικά, ο Χαζάν ισοφάρισε στο 29ο λεπτό με εξαιρετική προσπάθεια, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ντεζάντ ολοκλήρωσε την ανατροπή, σημειώνοντας το 2-1.

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στην επανάληψη. Στο 65ο λεπτό, ο Ίγκορ Ζλατάνοβιτς ευστόχησε από την άσπρη βούλα, σημειώνοντας γκολ για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική και ισοφαρίζοντας σε 2-2. Έξι λεπτά αργότερα, ο Γεοσούα χτύπησε ξανά δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Μπερ Σεβά πίεσε και στο 85ο λεπτό, ο Ζαχί Άχμεντ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Αντριάν Ουγκαρίσα διαμόρφωσε το 5-2.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Χάποελ Μπερ Σεβά έφτασε τις έξι συνεχόμενες νίκες και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, περιμένοντας τα παιχνίδια των δύο ομάδων του Τελ Αβίβ για να μάθει αν θα παραμείνει στην κορυφή.