Αλγκουαθίλ για Μπέιλι: «Προπονείται με την ομάδα, δεν θέλουμε να βιαστούμε»

Ο Βάσκος προπονητής ρωτήθηκε για τον Μπέιλι και το εάν μπορεί να τον υπολογίζει στον έμπειρο εξτρέμ ενόψει του Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν το Ολυμπιακός - Σπάρτα ρωτήθηκε για τραυματίες όπως ο Μπέιλι. Πιο συγκεκριμένα ο τεχνικός του Ολυμπιακού είπε:

Για τον κόσμο και τους τραυματίες όπως ο Μπέιλι: Για τον Μπέιλι δεν μπορώ - δεν μπορούμε - να πω και πολλά. Γνωρίζουμε το τι έχει συμβεί με τον τραυματισμό του.

Προπονείται με την ομάδα αλλά δεν θέλουμε να βιαστούμε και να ρισκάρουμε και περιμένουμε τις οδηγίες των γιατρών. Για τον κόσμο δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι για το αποτέλεσμα. Υπόσχομαι ότι όποιος παίκτης φορά το σήμα παίζει με τρόπο που να υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σήμα αυτό.

