Το Gazzetta καταγράφει πόσες ομοιότητες έχει η Μπάγερ Λεβερκούζεν σε σχέση με τα περσινά ματς με τον Ολυμπιακό και το επερχόμενο με τον ΟΦΗ.

Το Ηράκλειο και το Παγκρήτιο Στάδιο βάζουν τα καλά τους, καθώς στις 19:45, ο ΟΦΗ υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν σε αγώνα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Κρητικοί ονειρεύονται ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο με εκείνο ενάντια στη Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα, αν και είναι σαφές ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι αισθητά μεγαλύτερος.



Οι Ασπιρίνες προέρχονται από δύο συνεχόμενες σεζόν με πορεία μέχρι τους «16» του Champions League, ενώ το 2024, είχαν φτάσει αήττητοι στον τελικό του Europa, όπου είχαν απωλέσει την ευκαιρία για το τρεμπλ χάνοντας 3-0 από την Αταλάντα.



Αυτή δε, είναι η τέταρτη φορά που θα αντιμετωπίσουν ελληνικό σύλλογο μέσα στο 2026, καθώς τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, είχαν παίξει τρις με τον Ολυμπιακό, μετρώντας μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.



Οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει 2-0 στο Καραϊσκάκη για την έβδομη αγωνιστική της League Phase, πριν οι δύο ομάδες τεθούν αντιμέτωπες και στα playoffs, εκεί όπου οι Γερμανοί νίκησαν με το ίδιο σκορ στο Φάληρο και εν συνεχεία προκρίθηκαν χάρη στο 0-0 στη ρεβάνς του Λεβερκούζεν.

Τι άλλαξε, τι έμεινε ίδιο

Το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι τη νέα επίσκεψη στη χώρα μας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, με το Gazzetta να καταγράφει τι έχει μείνει ίδιο και τι έχει αλλάξει στην Bay Arena αυτούς τους οκτώ μήνες.



Αρχικά, η μεγάλη διαφοροποίηση εντοπίζεται στην άκρη του πάγκου. Ο Κάσπερ Χιούλμαντ δεν ολοκλήρωσε το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει με την Μπάγερ και αποχώρησε αρχές Ιουνίου, με τον Κάρλες Μαρτίνεθ Νοβέλ να τον αντικαθιστά. Ο Καταλανός τεχνικός εργάστηκε την προηγούμενη τριετία στη Γαλλία και την Τουλούζ, στην πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής, έχοντας δουλέψει λίγο νωρίτερα ως βοηθός του Φιλίπ Μοντανιέ στο γαλλικό κλαμπ.



Ο Νοβέλ χρησιμοποιεί σύστημα 4-2-3-1, επαναφέροντας την τετράδα στην άμυνα, καθώς ο προκάτοχός του παρέτασσε συνήθως τις Ασπιρίνες με τριάδα στην άμυνα. Όσον αφορά πάντως στους ποδοσφαιριστές, οι διαφορές δεν είναι μεγάλες.



Στα τρία περσινά ματς με τον Ολυμπιακό, είχαν πάρει μέρος 19 ποδοσφαιριστές, τέσσερις εκ των οποίων (Παλάσιος, Γκριμάλδο, Πόκου, Αρτούρ) αποχώρησαν το καλοκαίρι. Από εκείνους που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι, οι Μεδίνα, Γκουτιέρεθ, Ντιαμπί και Μορέιρα έχουν καθιερωθεί στις επιλογές του νέου προπονητή, με τους υπόλοιπους παίκτες να είναι στην ομάδα και τη σεζόν 2025/26.



Συγκρίνοντας το ματς της προηγούμενης εβδομάδα με τη Λεχ Πόζναν με το τελευταίο ενάντια στους Ερυθρόλευκους, βλέπουμε σε αμφότερα τους Βάθκεθ, Ταπσόμπα, Άντριχ, Φερνάντες, Γκαρθία, Μάσα και Σικ να συμμετέχουν, είτε ως βασικοί, είτε ως αλλαγές, με τους Μπλάσβιχ και Κουάνσα που είχαν παίξει πέρυσι να είναι στον πάγκο στην Πολωνία. Οι δε Τίλμαν και Τέγια, που έπαιξαν στο Πόζναν, ήταν τον Φεβρουάριο νοκ άουτ ελέω τραυματισμών.



Συνοψίζοντας, η ομάδα που θα βρει απέναντί της ο ΟΦΗ δεν έχει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις από εκείνη που είχε αντιμετωπίσει τρεις φορές σε έναν μήνα ο Ολυμπιακός τον προηγούμενο χειμώνα, ειδικά όσον αφορά σε πρόσωπα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο επιθετικός της προσανατολισμός επίσης δεν έχει αλλάξει, με τον Σικ να παραμένει το σημείο αναφοράς και την Μπάγερ να έχει σημειώσει 2+ τέρματα σε όλα της τα φετινά ματς, την ώρα που η αμυντική της λειτουργία δείχνει αρκετά πιο αποτελεσματική, με πέντε clean sheets να έχουν ήδη καταγραφεί φέτος.