Ολυμπιακός: Βράζουν οι Μεξικανοί επειδή δεν παίζει πολύ ο Γκονζάλες

Ολυμπιακός: Βράζουν οι Μεξικανοί επειδή δεν παίζει πολύ ο Γκονζάλες

Γιάννης Πολιάς
Ολυμπιακός: Βράζουν οι Μεξικανοί επειδή δεν παίζει πολύ ο Γκονζάλες

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Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έχει καθιερωθεί ακόμα στον Ολυμπιακό και οι συμπατριώτες του... βράζουν!

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, έγινε αντιληπτό ότι ο Αρμάντο Γκονζάλες αποτελεί το αγαπημένο παιδί των Μεξικανών οπαδών, με τα social media των Πειραιωτών να γεμίζουν με χιλιάδες αλληλεπιδράσεις από συμπατριώτες του Hormiga.

Ωστόσο, ο νεαρός φορ δεν έχει καθιερωθεί ακόμα στους Ερυθρόλευκους, με την έλευση του Μάριους Μουαντιλμάντζι και την επανενεργοποίηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να μειώνουν τον χρόνο συμμετοχής του Γκονζάλες, που πέρασε ως αλλαγή στα ματς με Μαρσέιγ και Παναιτωλικό και έμεινε στον πάγκο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Κάτι που έχει προκαλέσει προβληματισμό στις τάξεις των θαυμαστών του παίκτη, οι οποίοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους απαιτώντας από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να τον επαναφέρει στην ενδεκάδα!

«Είναι άδικο, ο Hormiga έχει ήδη τέσσερα γκολ και οι άλλοι δύο επιθετικοί ένα αθροιστικά», διαβάζει κανείς σε μεξικάνικες σελίδες, την ώρα που το TVC Deportes δημοσίευσε βίντεο από το Αγρίνιο όπου υποστήριζε ότι οι συμπαίκτες του Γκονζάλες τον αγνοούν στους πανηγυρισμούς!

 

Ευτυχώς, υπάρχουν και οι πιο ψύχραιμοι, μερικοί εκ των οποίων επισημαίνουν τις δηλώσεις του Αλγκουαθίλ σε μεξικάνικο Μέσο, όπου εξήγησε πως υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα στα οποία το Μυρμήγκι χρειάζεται βελτίωση.

@Photo credits: INTIME
     

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