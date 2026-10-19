Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έχει καθιερωθεί ακόμα στον Ολυμπιακό και οι συμπατριώτες του... βράζουν!

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, έγινε αντιληπτό ότι ο Αρμάντο Γκονζάλες αποτελεί το αγαπημένο παιδί των Μεξικανών οπαδών, με τα social media των Πειραιωτών να γεμίζουν με χιλιάδες αλληλεπιδράσεις από συμπατριώτες του Hormiga.

Ωστόσο, ο νεαρός φορ δεν έχει καθιερωθεί ακόμα στους Ερυθρόλευκους, με την έλευση του Μάριους Μουαντιλμάντζι και την επανενεργοποίηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να μειώνουν τον χρόνο συμμετοχής του Γκονζάλες, που πέρασε ως αλλαγή στα ματς με Μαρσέιγ και Παναιτωλικό και έμεινε στον πάγκο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Κάτι που έχει προκαλέσει προβληματισμό στις τάξεις των θαυμαστών του παίκτη, οι οποίοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους απαιτώντας από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να τον επαναφέρει στην ενδεκάδα!

«Είναι άδικο, ο Hormiga έχει ήδη τέσσερα γκολ και οι άλλοι δύο επιθετικοί ένα αθροιστικά», διαβάζει κανείς σε μεξικάνικες σελίδες, την ώρα που το TVC Deportes δημοσίευσε βίντεο από το Αγρίνιο όπου υποστήριζε ότι οι συμπαίκτες του Γκονζάλες τον αγνοούν στους πανηγυρισμούς!

Ευτυχώς, υπάρχουν και οι πιο ψύχραιμοι, μερικοί εκ των οποίων επισημαίνουν τις δηλώσεις του Αλγκουαθίλ σε μεξικάνικο Μέσο, όπου εξήγησε πως υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα στα οποία το Μυρμήγκι χρειάζεται βελτίωση.

¿SE ACABÓ EL AMOR? "La Hormiga" González fue ignorado durante los festejos del Olympiacos 👀 #Futbol #hormigagonzalez #olympiacos #TVCDeportes https://t.co/VtdNWLVg5q October 18, 2026

🤬🇬🇷 Armando Gonzalez’s situation at Olympiacos under the new head coach is unacceptable. Imanol Alguacil is treating the Mexican unfairly. He is the best option in attack, yet he’s been dropped from the starting lineup in favor of strikers with zero goals in the last four matches. To put that into perspective, Hormiga scored FOUR GOALS and provided TWO ASSISTS in his first four starts for the club. ⛔️ — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 18, 2026