ΟΦΗ: Η μέρα και η ώρα του αγώνα με τη Λεβερκούζεν
Ο ΟΦΗ έκανε την πρώτη του ήττα στην Ευρώπη για την τρέχουσα σεζόν. Ο Όμιλος παρόλο που προηγήθηκε στην έδρα της Ρεν εν τέλει έχασε με ανατροπή (2-1).
Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τους Κυπελλούχους είναι προγραμματισμένη για τις 22 Οκτωβρίου, όταν και θα φιλοξενήσουν στο Παγκρήτιο Στάδιο τη Ρεν.
Η σέντρα της τρίτης αναμέτρησης των Κρητικών για τη League Phase του Europa League έχει οριστεί για τις 19:45.
Το παιχνίδι θα μεταδοθεί δεδομένα από τη Magenta TV που έχει τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ
- ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ 2-0
- Ρεν – ΟΦΗ 2-1
- 22/10: ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν, 19:45
- 5/11: Χαποέλ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ, 22:00
- 26/11: ΟΦΗ – Άντερλεχτ, 22:00
- 10/12: Μπενφίκα – ΟΦΗ, 22:00
- 21/1/2027: Στουρμ Γκρατζ – ΟΦΗ, 19:45
- 28/1/2027: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν, 22:00
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