Στο 42' ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα στη Μασσαλία με σκόρερ τον Έσε.

Προβάδισμα στο Βελοντρόμ για τον Ολυμπιακό από στατική φάση με σκόρερ τον Έσε, ο οποίος στο 42' έγραψε το 0-1!

Το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα, ο Τσικίνιο σέντραρε και ο Έσε με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μαρσέιγ.