Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Το γκολ του Έσε για το 0-1
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Στο 42' ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα στη Μασσαλία με σκόρερ τον Έσε.
Προβάδισμα στο Βελοντρόμ για τον Ολυμπιακό από στατική φάση με σκόρερ τον Έσε, ο οποίος στο 42' έγραψε το 0-1!
Το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα, ο Τσικίνιο σέντραρε και ο Έσε με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μαρσέιγ.
@Photo credits: INTIME
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