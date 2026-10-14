Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει από τη Μασσαλία για την Μαρσέιγ που σφύζει από ποιότητα μεσοεπιθετικά, αλλά και τις τρανταχτές αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός.

Το «Βελοντρόμ» είναι μια έδρα που μπορεί να παρασύρει οποιονδήποτε αντίπαλο σε έναν ξέφρενο ρυθμό. Για τον Ολυμπιακό, όμως, η πρόκληση δεν είναι να ακολουθήσει τον τρόπο παιχνιδιού της Μαρσέιγ, αλλά να την οδηγήσει εκεί όπου αισθάνεται λιγότερο άνετα.

Η γαλλική ομάδα έχει επιθετικές αρετές, ωστόσο η αμυντική της συμπεριφορά δεν είναι πάντοτε ανάλογη της ποιότητάς της μπροστά. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η ευκαιρία για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Οι Πειραιώτες πρέπει να διαβάσουν σωστά τις συνθήκες του αγώνα και να αποφύγουν τις βεβιασμένες επιλογές. Όσο η Μαρσέιγ επιτίθεται με πολλούς παίκτες, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η πρώτη πάσα μετά την ανάκτηση της μπάλας. Μια γρήγορη και σωστά εκτελεσμένη μεταβίβαση μπορεί να βγάλει τον Ολυμπιακό σε θέση επίθεσης πριν προλάβουν οι γηπεδούχοι να καλύψουν τους χώρους που έχουν αφήσει πίσω τους.

Οι μονομαχίες στα άκρα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα

Το παιχνίδι στις πτέρυγες ενδέχεται να αποδειχθεί κομβικό. Όταν οι ακραίοι αμυντικοί της Μαρσέιγ συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη, οι αντίπαλοι μπορούν να αναζητήσουν διαδρόμους πίσω από την πλάτη τους. Εκεί ο Ολυμπιακός διαθέτει ποδοσφαιριστές ικανούς να δημιουργήσουν ανισορροπία.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Ζότα μπορούν να αξιοποιήσουν την ταχύτητα και την εκρηκτικότητά τους, αρκεί να βρουν την μπάλα σε συνθήκες που τους επιτρέπουν να κινηθούν προς την αντίπαλη περιοχή. Δεν αρκεί, δηλαδή, να πάρουν την κατοχή στα πόδια με την άμυνα της Μαρσέιγ ήδη οργανωμένη. Χρειάζεται να επιτεθούν στον ελεύθερο χώρο, να αναγκάσουν τους αμυντικούς σε δύσκολες αποφάσεις και να δημιουργήσουν αριθμητικά ή ποιοτικά πλεονεκτήματα.

Να χαλάσει την ανάπτυξη πριν γίνει επικίνδυνη

Η άλλη μεγάλη μάχη θα δοθεί στον χώρο του κέντρου. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δυσκολέψει την πρώτη ανάπτυξη των Γάλλων, περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές τους και ασκώντας πίεση την κατάλληλη στιγμή. Ο Άνχελ Γκόμες μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της τακτικής, εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να του στερήσουν χρόνο για να οργανώσει το παιχνίδι.

Το ζητούμενο δεν είναι, βέβαια, μια ανεξέλεγκτη πίεση σε όλο το γήπεδο. Αν οι γραμμές απομακρυνθούν μεταξύ τους, η Μαρσέιγ θα βρει διαδρόμους για να επιτεθεί. Γι' αυτό οι παίκτες του Αλγκουαθίλ χρειάζεται να λειτουργούν ως σύνολο, με αλληλοκαλύψεις και άμεση αντίδραση όταν χάνεται η κατοχή.

Οι λεπτομέρειες που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα

Υπάρχει, επίσης, ένας τομέας στον οποίο ο Ολυμπιακός μπορεί να αναζητήσει σημαντικό πλεονέκτημα: οι στατικές φάσεις. Η Μαρσέιγ έχει δεχθεί τρία γκολ από τέτοιες καταστάσεις στο ξεκίνημα της Ligue 1, ενώ δεν έχει σκοράρει η ίδια με αντίστοιχο τρόπο στο πρωτάθλημα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Τα κόρνερ και τα φάουλ, επομένως, δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως απλές ευκαιρίες, αλλά ως καταστάσεις που απαιτούν προετοιμασία και ακρίβεια.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η κατανομή των γκολ που έχει δεχθεί η γαλλική ομάδα. Από τα οκτώ τέρματα παθητικό στα πρώτα έξι παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, τα πέντε σημειώθηκαν μετά την ανάπαυλα. Αυτό δεν προδικάζει ότι θα εμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα απέναντι στον Ολυμπιακό, δείχνει όμως γιατί οι φιλοξενούμενοι δεν πρέπει να χάσουν την επιθετική τους διάθεση όσο περνά ο χρόνος.

Η συνταγή για τους Πειραιώτες είναι σαφής: σωστή διαχείριση του ρυθμού, επιθετικές πρωτοβουλίες όταν ανοίγονται χώροι και συγκέντρωση σε κάθε μονομαχία. Η Μαρσέιγ μπορεί να απειλήσει, αλλά μπορεί και να εκτεθεί. Ο Ολυμπιακός καλείται να αναγνωρίσει τις στιγμές που του προσφέρονται και να τις αξιοποιήσει με την απαιτούμενη ποιότητα. Στη Μασσαλία, το αποτέλεσμα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το ποια ομάδα θα διαχειριστεί καλύτερα τις αδυναμίες της άλλης.

Το πρόβλημα της έντασης και η ευκαιρία μετά την ανάπαυλα

Ο Ολυμπιακός έχει έναν επιπλέον λόγο να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια όσο περνάει ο χρόνος. Η Μαρσέιγ δεν δείχνει να διαθέτει την απαιτούμενη φυσική ένταση για να διατηρεί την ίδια αγωνιστική συμπεριφορά σε ολόκληρο το 90λεπτο. Το ζήτημα έχει επισημανθεί και από ανθρώπους της ίδιας της ομάδας, με τον αθλητικό διευθυντή Γκρεγκορί Λορένζι να παραδέχεται ότι οι Μασσαλοί δυσκολεύονται να διατηρήσουν τον ρυθμό τους και συχνά παρουσιάζουν πτώση μετά την πρώτη ώρα.

Εδώ βρίσκεται μια σημαντική ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους». Αν ο Ολυμπιακός αναγκάσει τους γηπεδούχους να κινηθούν σε υψηλές εντάσεις, χωρίς όμως να ξοδέψει άσκοπα τις δικές του δυνάμεις, μπορεί να βρει περισσότερους χώρους στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Η διατήρηση φρέσκων επιθετικών επιλογών και η σωστή διαχείριση των αλλαγών ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές.

Ο Άνχελ Γκόμες και η μάχη των προσωπικών μονομαχιών

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ένα ακόμη σημείο που αξίζει να προσέξει ο Αλγκουαθίλ είναι η λειτουργία της Μαρσέιγ στον άξονα. Η γαλλική «L'Équipe», σε ανάλυσή της στις 18 Σεπτεμβρίου, περιέγραψε τον Άνχελ Γκόμες ως έναν μέσο που δυσκολεύεται στις δυνατές μονομαχίες, καθυστερεί στην κυκλοφορία και δεν προσφέρει πάντοτε την απαιτούμενη ένταση. Η συγκεκριμένη κριτική ήρθε μετά την ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας, σε ένα παιχνίδι όπου ο Άγγλος έχασε κατοχές σε επικίνδυνες περιοχές.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, πιέζοντας τον Γκόμες όταν δέχεται την μπάλα με πλάτη και περιορίζοντας τις κοντινές επιλογές του. Εάν οι Πειραιώτες καταφέρουν να χαλάσουν την πρώτη πάσα της Μαρσέιγ, θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν μπάλες σε σημεία από τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα επιθέσεις.

Η Μαρσέιγ μπορεί να έχει την κατοχή χωρίς να απειλεί

Η κατοχή της μπάλας δεν σημαίνει απαραίτητα και επιθετική υπεροχή. Στην ήττα με 2-0 από τη Μονακό στις 30 Αυγούστου, η Μαρσέιγ κράτησε για αρκετή ώρα την μπάλα, αλλά δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες και να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη εστία. Η Μονακό, αντίθετα, αξιοποίησε τους χώρους και χτύπησε με γρήγορες επιθέσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.

Αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο παράδειγμα για τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κυνηγήσει την κατοχή για την κατοχή. Μπορεί να αφήσει τη Μαρσέιγ να κυκλοφορήσει την μπάλα σε ακίνδυνες ζώνες, προστατεύοντας παράλληλα τον άξονα και την περιοχή του. Το κρίσιμο σημείο θα είναι η στιγμή που θα κερδίσει την κατοχή. Με την πρώτη μεταβίβαση προς τα εμπρός και τις σωστές κινήσεις των εξτρέμ, μπορεί να μετατρέψει την αμυντική του λειτουργία σε επιθετικό πλεονέκτημα.

Η πίεση του αποτελέσματος μπορεί να γίνει σύμμαχος

Υπάρχει και μια πνευματική διάσταση που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Ο προπονητής της Μαρσέιγ, Μπρούνο Ζενεσιό, είχε αναφερθεί μετά τις δύσκολες βραδιές της ομάδας του στην έλλειψη συγκέντρωσης, ενέργειας και αμυντικής συνοχής. Όταν μια ομάδα αναγκάζεται συχνά να κυνηγά το σκορ, είναι πιθανό να παίρνει μεγαλύτερα ρίσκα και να αφήνει ακόμη περισσότερους χώρους.

Ο Ολυμπιακός οφείλει να παραμείνει ψύχραιμος, ακόμη κι αν οι γηπεδούχοι μπουν δυνατά στο παιχνίδι. Ένα γρήγορο γκολ δεν πρέπει να αλλάξει το πλάνο του, όπως και μια παρατεταμένη περίοδος πίεσης από τη Μαρσέιγ δεν πρέπει να οδηγήσει σε βιαστικές απομακρύνσεις και εύκολες απώλειες της μπάλας. Αν οι «ερυθρόλευκοι» διατηρήσουν την ισορροπία τους και υποχρεώσουν τους αντιπάλους τους να παίξουν με άγχος, μπορεί να μεταφέρουν την πίεση στην πλευρά των γηπεδούχων.

Η βασική ιδέα που ενώνει όλες αυτές τις αδυναμίες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τη Μαρσέιγ να τρέξει, να την πιέσει στις αποφάσεις της και να εκμεταλλευτεί τους χώρους που αφήνει όταν χάνει την μπάλα. Δεν χρειάζεται να κυριαρχήσει σε κάθε λεπτό. Απλώς, χρειάζεται να είναι αποτελεσματικός στις στιγμές που ο αντίπαλος χάνει την ισορροπία του. Γιατί εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, η πίεση είναι στο στρατόπεδο των Γάλλων και όχι στο στρατόπεδο των Πειραιωτών.